برای تمام گروههای حساس؛
وضعیت هوای ۹ شهر خوزستان ناسالم است
شاخص هوای ۹ شهر خوزستان بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور امروز پنجشنبه در وضعیت ناسالم قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق دادههای پنجشنبه سامانه پایش هوای کشور شاخص هوای شهر آغاجاری ۱۶۲، اندیمشک ۱۵۴، اهواز ۱۵۵، بهبهان ۱۵۵، شوشتر ۱۵۷، سوسنگرد ۱۵۹، ماهشهر ۱۶۷، ملاثانی ۱۶۲، هندیجان ۱۶۱ و در وضعیت ناسالم قرار دارند.
همچنین شاخص هوای شهرهای آبادان ۱۱۱، دزفول ۱۱۰، شادگان ۱۰۰، شوش ۱۰۷، گتوند ۱۲۳، هویزه ۱۴۹ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس هستند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.