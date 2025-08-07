خبرگزاری کار ایران
وقوع دو سانحه تصادف و کشته شدن سه نفر در لرستان

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گفت: ۲ فقره سانحه تصادف در آزادراه خرم‌زال و تنگه شبیخون (جاده خرم‌آباد به الشتر) سه کشته بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در حادثه‌ای که ابتدای آزادراه خرم‌آباد به سمت خوزستان رخ داد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ از مسیر خود منحرف و واژگون شد. 

وی افزود: در پی اعلام این حادثه تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۶ آتش‌نشانی خرم‌آباد به محل اعزام و مشخص شد راننده و سرنشین خودرو بر اثر شدت سانحه جان باخته‌اند. 

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد عنوان کرد: نیروهای آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات امدادی و ست‌های هیدرولیکی پیکر بی‌جان سرنشینان را از کابین خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر دادند همچنین محل حادثه و مسیر تردد خودروها توسط آتش‌نشانان ایمن‌سازی شد تا از بروز حوادث احتمالی دیگر جلوگیری شود. 

موسوی بیان کرد: همچنین در سانحه‌ای دیگر در پی اعلام واژگونی خودروی سواری ساینا در جاده خرم آباد به الشتر محدوده تنگه شبیخون یک تیم عملیاتی امدادی از ایستگاه شماره چهار به محل حادثه اعزام شد. 

وی ادامه داد: در این حادثه نیز خودرو از مسیر خود منحرف و واژگون شده بود که بر اثر آن راننده جان باخته و سرنشین دچار جراحات جدی شده بود که پس از رسیدن ماموران به محل، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی خودرو و محل حادثه انجام گرفته و سرنشین خودرو به آمبولانس حاضر در محل تحویل داده شد.

