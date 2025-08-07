۱۲ درصد جمعیت استان سالمند هستند/پدیده سالمندی در حال زنانه شدن است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، همایون عمودی‌زاده روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه در جلسه شورای سالمندان اظهار کرد: سالمندی دارای چند جنبه بوده و شامل سن زیستی، روانشناختی، عملکردی، اجتماعی و تقویمی است؛ سن زیستی بستگی به کیفیت زندگی دارد و گذر زمان، استرس و… باعث کاهش کیفیت زیستی می‌شود و منظور از پیری زودرس برخی افراد همان سن زیستی است.

وی افزود: سن روانشناختی، سازگاری فرد با محیط از نظر حافظه، مهارت‌های یادگیری، هوش و احساسات است؛ سن روانشناختی با مغز ارتباط دارد اما وضعیت مغزی ارتباطی با سن ندارد.

مدیرکل بهزیستی لرستان عنوان کرد: سن عملکردی ظرفیت فرد را برای کار در جامعه نسبت به همسالان خود سنجیده می‌شود؛ سن اجتماعی نیز، رفتار اجتماعی فرد نسبت به سن تقویمی است.

وی با بیان اینکه در ایران منظور از سالمندی، سن تقویمی است؛ ، ادامه داد: از ۶۰ سالگی به عنوان سالمند جوان، از ۶۰ تا ۸۰ سال سالمند میانسال و از ۸۰ به بالا سالخورده نامیده می‌شود؛ اما سازمان بهداشت جهانی سن ۶۰ تا ۷۴ سالگی سالمند جوان و ۷۵ تا ۹۰ سالگی سالمند میانسال و ۹۰ به بالا را سالخورده محسوب می‌کنند.

عمودی زاده خاطرنشان کرد: سالمندی چند وجهی است و سالمند معلول، تنها، فاقد مسکن و بیمار هستند. بر اساس آمار جمعیت ۶۰ساله به بالای کشور از سال ۱۳۷۵ از ۶/۶ درصد به ۹/۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰/۴۳ درصد افزایش یافته؛ در لرستان در سال ۱۳۷۵ حدود ۵ درصد جمعیت استان سالمند بودند که این رقم در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: میانگین سن سالمندی لرستان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ درصد است و نرخ باروری کشوری از ۲/۱ در سال ۹۵ به ۱/۷ در سالجاری رسیده و در لرستان از ۲/۲ به ۱/۲ کاهش یافته است؛ همچنین نسبت مرد به زن در بین سالمندان استان ۴۷/۵ به ۵۲/۵ درصد است.

