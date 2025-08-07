درپی روشن کردن آتش در حاشیۀ جنگل؛
بیاحتیاطی یک فرد دو هکتار از جنگلهای صمغ آباد آبیک را نابود کرد
روشن کردن کتری توسط یک فرد بیاحتیاط در حاشیه جنگلهای صم؛ آباد آبیک، باعث شد دو هکتار از جنگلها طعمۀ حریق شده و بخشی از درختان اُرس به نابودی کشیده شود.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی منابع طبیعی استان، روز گذشته جنگلهای منطقه صمغآباد در شهرستان آبیک برای دومینبار در دو روز گذشته دچار آتشسوزی شد.
این حادثه که از ساعت ۸ صبح آغاز و پس از تلاش طاقتفرسا و هماهنگ نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین و جوامع محلی، سرانجام حوالی ساعت ۹ شب بهطور کامل مهار شد.
در این آتشسوزی حدود ۲ هکتار از اراضی جنگلی طعمه حریق شد؛ بخشی از این اراضی شامل درختان ارزشمند اُرس بود؛ درختانی که گاهی تا ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ سال عمر دارند و سوختن آنها در آتش، نهفقط یک فاجعۀ زیستمحیطی، بلکه از بین رفتن بخشی از تاریخ زنده طبیعت است.
عملیات اطفا بهدلیل ماهیت جنگلی منطقه و تراکم درختان بسیار زمانبر بود. یکی از مراحل حیاتی این عملیات، لکهگیری دقیق و کامل پای تنه درختان بود تا از زبانهکشیدن دوباره آتش جلوگیری شود؛ کاری سخت و زمانبر که نیاز به دقت و تجربه بالا دارد.
متأسفانه علت وقوع این آتشسوزی، روشن کردن کتری توسط یک فرد بیاحتیاط در حاشیه جنگل برای تهیه چای بوده است؛ اقدامی غیرمسئولانه که نتیجهاش، سوختن بخشهایی از یک اکوسیستم کمنظیر و بهخطر افتادن جان دهها نیروی درگیر در عملیات بود.