در چهارمحال و بختیاری:
امدادگران به فرد گرفتار در منطقه عشایری کوه دلی در شهرستان کوهرنگ امداد رسانی کردند
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به فرد مصدوم گرفتار در منطقه عشایری کوه دلی شهرستان کوهرنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر گرفتار شدن یک خانم ۴۳ ساله با علائم دلدرد شدید و مشکوک به آپاندیس در منطقه عشایری کوه دلی صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای صمصامی شهرستان کوهرنگ محل حادثه اعزام شدند.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه و پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کرده و اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی از جمله تثبیت وضعیت جسمی وی را انجام دادند و مصدوم را به پایین کوه منتقل کرده و جهت ادامه درمان به درمانگاه شهر صمصامی تحویل دادند.