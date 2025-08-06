امدادگران به فرد گرفتار در منطقه عشایری کوه دلی در شهرستان کوهرنگ امداد رسانی کردند

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر گرفتار شدن یک خانم ۴۳ ساله با علائم دل‌درد شدید و مشکوک به آپاندیس در منطقه عشایری کوه دلی صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای صمصامی شهرستان کوهرنگ محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه و پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کرده و اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی از جمله تثبیت وضعیت جسمی وی را انجام دادند و مصدوم را به پایین کوه منتقل کرده و جهت ادامه درمان به درمانگاه شهر صمصامی تحویل دادند.

