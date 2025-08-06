کوه های دراک شیراز زیر شعله های آتش
آتشسوزی در کوههای دراک شیراز که از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، نیروهای آتش نشانی شیراز، منابع طبیعی به همراه سایر دستگاههای مسئول در حال انجام عملیات اطفای حریق هستند.
همچنین گزارشهایی از مشاهده ستونهای دود در مناطق اطراف، از جمله سیاخ دارنگون و کوهمره سرخی، وجود دارد که نشاندهنده وسعت آتشسوزی در چندین نقطه است.
با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و پوشش گیاهی خشک، عملیات اطفا با چالشهایی مواجه است، مشابه آنچه در آتشسوزیهای قبلی کوه دراک (مانند حادثه سوم مرداد ۱۴۰۴) گزارش شده بود، که ۲۲ ساعت طول کشید و ۶۵ آتشنشان در آن شرکت داشتند.
هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارت یا مهار کامل این آتشسوزی منتشر نشده است.