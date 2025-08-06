پرداخت حدود ۴۰ درصد از مطالبات گندم کاران اصفهانی

به گزارش ایلنا از اصفهان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان میزان خرید تضمینی گندم را در استان حدود ۶۸ هزار تن با نرخ هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان اصفهان به سیلو‌ها تحویل داده شود.

محسن ضیایی، روند پرداخت مطالبات به کشاورزان استان را همچون سال‌های قبل دانست و افزود: استقبال کشاورزان هم قابل توجه است.

وی گفت: بیشترین میزان گندم از کشاورزان در مناطق شرقی استان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: هم‌اکنون ۴۵ مرکز خرید تضمینی گندم در استان اصفهان فعال است که ۲ سیلوی دولتی، چهار کارخانه آردسازی و همچنین ۳۹ مرکز تعاون روستایی در سراسر استان آماده دریافت گندم کشاورزان است.

