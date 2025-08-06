فوت مرد ۶۰ ساله بر اثر سقوط در چاهک آسانسور

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شریعتی اظهار کرد: حادثه سقوط در چاهک آسانسور ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیا اینکه این حادثه ناگوار در یک ساختمان در حال ساخت رخ داد که آقا حدوداً ۶۰ ساله از طبقه دوم ساختمان سقوط کرده است، اضافه کرد: به‌محض اطلاع، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی از ایستگاه ۵ به همراه افسرکشیک سرآتشیار دستجردی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه کارگر ۶۰ ساله جان خود را از دست داد، اضافه کرد: نیروهای آتش‌نشانی با حضور سریع و استفاده از تجهیزات، پیکر این شخص را از داخل چاله آسانسور خارج کردند.

وی اضافه کرد: متأسفانه با وجود تلاش‌ها، به علت شدت جراحات در محل حادثه شخص جان خود را از دست داده بود.

انتهای پیام/