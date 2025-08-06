خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت مرد ۶۰ ساله بر اثر سقوط در چاهک آسانسور

فوت مرد ۶۰ ساله بر اثر سقوط در چاهک آسانسور
کد خبر : 1670853
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سقوط کارگر آقا حدوداً ۶۰ ساله در چاهک آسانسور یک ساختمان در حال ساخت متاسفانه منجر به فوت وی شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شریعتی اظهار کرد: حادثه سقوط در چاهک آسانسور ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیا اینکه این حادثه ناگوار در یک ساختمان در حال ساخت رخ داد که آقا حدوداً ۶۰ ساله از طبقه دوم ساختمان سقوط کرده است، اضافه کرد: به‌محض اطلاع، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی از ایستگاه ۵ به همراه افسرکشیک سرآتشیار دستجردی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه کارگر ۶۰ ساله جان خود را از دست داد، اضافه کرد: نیروهای آتش‌نشانی با حضور سریع و استفاده از تجهیزات، پیکر این شخص را از داخل چاله آسانسور خارج کردند.

وی اضافه کرد: متأسفانه با وجود تلاش‌ها، به علت شدت جراحات در محل حادثه شخص جان خود را از دست داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور