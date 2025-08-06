خبرگزاری کار ایران
حدود ۸۰ هکتار از اراضی طبیعی بویین میاندشت طعمه حریق شد

حدود ۸۰ هکتار از اراضی طبیعی بویین میاندشت طعمه حریق شد
رییس اداره منابع طبیعی بویین میاندشت گفت: حدود ۸۰ هکتار از اراضی طبیعی روستاهای «دره ساری» و «دره حوض» این شهرستان در شب گذشته دچار آتش سوزی شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رضا علی روستایی با بیان اینکه این حریق از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر روز قبل آغاز شده بود، خاطرنشان کرد: پس از تلاش چندین ساعته، آتش سوزی در بامداد امروز چهارشنبه مهار شد.

وی افزود: حدود ۲۰ نفر از اداره های منابع طبیعی، بخشداری کرچمبو، آتش نشانی، نیروهای بسیج و اهالی بومی در این عملیات شرکت داشتند.

روستایی گرمای بالای هوا، پوشش گیاهی خشک و وزش باد را دلیل گسترش آتش سوزی بیان کرد و گفت: در این آتش سوزی حدود ۸۰ درصد از اراضی طبیعی روستای دره ساری و نیز ۲۰ درصد از اراضی روستای دره حوض در آتش سوخته است.

وی با عنوان اینکه در سال جاری تا زمان حاضر ۱۹ حریق در این شهرستان رخ داده است، بیان کرد: در کل حدود ۲۳۰ هکتار از اراضی طبیعی این شهرستان در این آتش سوزی ها از بین رفته است.

