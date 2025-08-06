خبرگزاری کار ایران
۱۵ هکتار از مراتع منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز در آتش سوخت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز از مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۵ هکتار از مراتع این منطقه طعمه حریق شد.

به گزارش ایلنا، ایوب شریفی روز چهارشنبه اظهار کرد: با گزارش وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق واقع در حوالی روستای تیکانلو، تیمی از یگان حفاظت محیط زیست سقز به همراه نیروهای اداره منابع طبیعی و مردم محلی روستاهای تیکانلو، کریم‌آباد و گلزارعلیا و مأموران اجرایی پاسگاه سولاکان، پس از ساعت‌ها تلاش در مقابله با آتش و گرمای شدید، موفق به مهار کامل آتش شدند.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی از عصر دیروز شروع شده بود، افزود: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، حدود ۱۵ هکتار از اراضی مرتعی منطقه دچار حریق شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز از مردم فهیم شهرستان و روستاهای داخل محدوده منطقه حفاظت شده عبدالرزاق به ویژه چوپانان خواست در فصل گرما با احتیاط کامل از بروز آتش‌سوزی‌های سهوی یا عمدی جلوگیری کنند.

شریفی تاکید کرد: در صورت روشن کردن آتش در طبیعت از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کرده و سپس محل را ترک کنند.

منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز با وسعت بیش از ۳۸ هزارهکتار در شمال شرق شهرستان سقز واقع شده است . این زیستگاه که شکل تپه ماهوری دارد در سال ۱۳۸۶ برابر مصوبه شماره ۲۹۰ شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده و دارای ۱۸۰ گونه پرنده ،۱۷ گونه پستاندار ، و ۳۵۰ گونه گیاهی است. گونه شاخص این منطقه قوچ و میش ارمنی بوده و دو اثر مهم باستانی و گردشگری استان شامل غار کرفتو و قلعه باستانی زیویه در این منطقه قرار گرفته است.

