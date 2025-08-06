۱۵ هکتار از مراتع منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز در آتش سوخت

به گزارش ایلنا، ایوب شریفی روز چهارشنبه اظهار کرد: با گزارش وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق واقع در حوالی روستای تیکانلو، تیمی از یگان حفاظت محیط زیست سقز به همراه نیروهای اداره منابع طبیعی و مردم محلی روستاهای تیکانلو، کریم‌آباد و گلزارعلیا و مأموران اجرایی پاسگاه سولاکان، پس از ساعت‌ها تلاش در مقابله با آتش و گرمای شدید، موفق به مهار کامل آتش شدند.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی از عصر دیروز شروع شده بود، افزود: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، حدود ۱۵ هکتار از اراضی مرتعی منطقه دچار حریق شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز از مردم فهیم شهرستان و روستاهای داخل محدوده منطقه حفاظت شده عبدالرزاق به ویژه چوپانان خواست در فصل گرما با احتیاط کامل از بروز آتش‌سوزی‌های سهوی یا عمدی جلوگیری کنند.

شریفی تاکید کرد: در صورت روشن کردن آتش در طبیعت از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کرده و سپس محل را ترک کنند.

منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز با وسعت بیش از ۳۸ هزارهکتار در شمال شرق شهرستان سقز واقع شده است . این زیستگاه که شکل تپه ماهوری دارد در سال ۱۳۸۶ برابر مصوبه شماره ۲۹۰ شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده و دارای ۱۸۰ گونه پرنده ،۱۷ گونه پستاندار ، و ۳۵۰ گونه گیاهی است. گونه شاخص این منطقه قوچ و میش ارمنی بوده و دو اثر مهم باستانی و گردشگری استان شامل غار کرفتو و قلعه باستانی زیویه در این منطقه قرار گرفته است.