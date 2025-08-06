در آستانه هفته گرامیداشت مقام خبرنگار صورت گرفت؛
بازدید خبرنگاران لامردی از گروه تولید لوازم خانگی «فالکه»
در آستانه هفته تکریم و گرامیداشت مقام خبرنگار، جمعی از خبرنگاران لامردی از گروه تولیدی لوازم خانگی «فالکه» در شهرک صنعتی لامرد بازدید کردند و در جریان روند خط تولید، دستاوردها و فعالیتها و مشکلات توسعهای این کارخانه قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، خبرنگاران لامردی امسال در آستانه هفته تکریم و گرامیداشت مقام خبرنگار(١۶ تا ٢٢ مرداد) ، نخستین برنامه خود را به صورت متفاوت برنامهریزی کرده و در راستای حمایت از تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» و ترغیب سرمایهگذاران بومی برای ایجاد واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری شهرستان لامرد، ضمن دیدار با کارگران و مدیران یک واحد تولید لوازم خانگی ایرانی در شهرک صنعتی لامرد، حمایت همهجانبه ی خود را از اشتغالزایی سالم و پایدار و گسترش تولید محصولات بومی-ایرانی اعلام کردند و موجب دلگرمی دست اندرکاران این واحد تولیدی شدند.
خبرنگاران در نشست با مدیران این کارخانه، ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری رفع موانع و مشکلات توسعهی این واحد تولید لوازم خانگی از مسئولان ذیربط، نیز ضرورت مشارکت و پشتیبانی دولت و بانکها در افزایش سرمایهی در گردش برای افزایش توان تولید را گامی موثر در تحقق اشتغالزایی بیشتر جوانان بومی، ارتقای درآمدزایی کارخانه و تقویت معیشت کارگران، ایجاد تنوع سبد محصولات داخلی باکیفیت، همچنین عدم اتکا به محصولات خارجی دانستند.
در جریان این بازدید، « هاشم رضایی» مدیرعامل گروه صنعتی تابان عرش ایرانیان، «عباس الهیاری» معاون مالی و بازرگانی و «عبدالرضا ذاکر» مدیر تولید کارخانه لوازم خانگی فالکه، ظرفیتهای تولید انواع محصولات خانگی ریز الکترونیک، نحوهی افزایش توان تولید کارخانه، و نحوه فروش و بازاریابی، رفع نواقص و بالا بردن کیفیت محصولات لوازم خانگی ریزالکترونیک برای رقابت در بازار داخلی و همچنین موانع پیش رو را تشریح کردند.
برپایه این گزارش، گروه تولیدی فالکه در زمینه تولید محصولات لوازم خانگی ریز الکترونیک نظیر جاروبرقی، آبمیوه گیری، سرخ کن، خردکن، مخلوط کن در نوع های مختلف فعالیت میکند که این محصولات با عمق بومیسازی بالای ۹۰ درصد در کارخانه تولید میشود و با استقبال چشمگیر مشتریان داخلی و خارجی روبرو شده است.
گروه صنعتی تابان عرش ایرانیان با دستیابی به بالاترین سطح کیفی در تولید محصول و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده، با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت و استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب توانسته محصولات خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
کارخانه تولیدی لوازم خانگی فالکه که امروز در شهرک صنعتی لامرد واقع در جنوب استان فارس مستقر است، توان تولید بیش از ١٠٠ هزار واحد محصول در سال را دارد.