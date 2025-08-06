خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا؛

افزایش چشمگیر تردد زائران از مهران/ پارکینگ ها در حال تکمیل

افزایش چشمگیر تردد زائران از مهران/ پارکینگ ها در حال تکمیل
کد خبر : 1670780
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا اعلام کرد ظرفیت پارکینگ‌های مهران تقریباً تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود روزهای جمعه و شنبه اوج خروج زائران از کشور باشد.

به  گزارش ایلنا   از ایلام، سردار  محمد شرفی  با اشاره به موج جدید سفر زائران به عتبات عالیات، اظهار کرد: شاهد موج جدیدی از حضور زائران در مسیر عتبات عالیات هستیم. تا این لحظه، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مرزهای چهارگانه کشور خارج شده‌اندو همچنین ۴۵۰ هزار نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: حدود ۵۸ درصد از کل زائران از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت و حجم بالای عبور از این مرز است.

سردار شرفی با اشاره به وضعیت پارکینگ‌ها در منطقه مهران تصریح کرد: امروز یک پایش هوایی از پارکینگ‌های مهران انجام شد. بر اساس مشاهدات، پارکینگ اربعین ۱۰۰ درصد تکمیل ظرفیت شده و پارکینگ‌های سطح شهر نیز حدود ۷۰ درصد پر شده‌اند. همچنین پارکینگ محمدیان نیز با ۸۵ درصد ظرفیت تکمیل، در آستانه پر شدن کامل است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است و پیش‌بینی می‌شود موج اصلی خروج زائران در روزهای جمعه و شنبه به اوج برسد، ضروری است آمادگی کامل برای ساماندهی خودروهای شخصی زائران فراهم شود. همچنین باید ناوگان حمل و نقل عمومی نیز آمادگی لازم برای بازگشت زائران را داشته باشد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با بیان اینکه تا این لحظه از نظر انتظامی و امنیتی مورد خاصی گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه زائران در امنیت کامل سفر خود را انجام داده‌اند. با این حال، چند مورد تصادف به دلیل برخی ایرادات فنی در محور دهلران گزارش شده است که امیدواریم با اصلاح این نواقص، مسیر بازگشت زائران ایمن‌تر شود و همه زائران با سلامت کامل از مرز مهران عبور کرده و به مقصد خود بازگردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور