معاون استانداری لرستان:
امروز یکی از مطالبات مردم مقابله با فساد اداری و ارتقاء سلامت سازمانی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: امروز یکی از مطالبات جدی مردم مقابله عملی و مالی با فساد اداری و ارتقاء سلامت سازمانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان که در محل سالن اجتماعات اداره کل بازرسی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: نگاه ما به نهاد بازرسی نگاهی اسلام گرایانه، تعاملی و کارشناسانه است و انتظار داریم بازرسی استان با بهرهگیری از سامانههای هوشمند بازرسی، بررسی دقیق گزارشهای مردمی و بررسی کارگاههای آموزشی و تخصصی، توجه به سلامت مالی، معاملاتی و شفافیت قراردادها و تشویق مدیران سالم و پاکدست برای منطقه و کشور باشد.
وی ادامه داد: تقویت فرهنگ پاسخگویی شفافیت مالی انضباط اداری حمایت از فرایندهای سالم به ویژه در قراردادها و عدالت محوری از بایستههای بازرسی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و نگاه بلند مدیران نظام جمهوری اسلامی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در ادامه گفت: در سالهای اخیر لرستان علاوه بر قابلیتهای ارزشمند در عرصههای نیروی انسانی طبیعت و جغرافیا با چالشهای مهمی همچون نرخ بالای بیکاری، محرومیتها و توسعه نیافتگی مزمن، آسیبهای اجتماعی، نارسایی که در فضای مدیریتی مواجه بوده، همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از کیفیت حکمرانی توقعات مردم نسبت به کارآمدی نظام اجرایی استان را دوچندان کرده است.
وی افزود: در چنین شرایط حساس بازرسی باید نقش خود را نه فقط در برخوردهای قهری و نظارتی بلکه در پیشگیری، آموزش، نوآوری، همدلی و ارتقا فرایندها به شایستگی ایفا کند.
معاون استاندار گفت: انتظار میرود بازرسی استان با تکیه بر دانش و تخصص همکاران، ضمن استقلال، مسیر همدلی، همافزایی، کاهش خطاها، بهبود کیفیت خدمات با کارهای پیشگیرانه و هشدار به موقع به دستگاهها بسیار اثربخشتر از گذشته عمل کند.