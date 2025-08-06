نصب ۱۸۰دستگاه ترانسفورماتور در مناطق مختلف شهری و روستایی لرستان

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار میلیارد ریال طی ماه‌های اخیر برای اجرای طرح‌های کاهش قطعی برق در استان هزینه شده است، اظهار داشت: این اقدامات با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تامین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمت برق‌رسانی به مشترکان استان صورت گرفته است و گام مهمی در مسیر توسعه زیرساخت‌های برق به شمار می‌رود.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۲۰ دستگاه ترانس جدید از انواع مختلف به شبکه برق استان اضافه و ۶۰ دستگاه دیگر هم با تمام تجهیزات نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه ۳۴ دستگاه ترانس برق در نقاط دارای مشکل افت ولتاژ جابجا شده است ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال اجرا شده و موجب کاهش خاموشی ها، بهبود ولتاژ برق و ارتقای رضایت مندی مشترکان خواهد شد.

جمشیدی افزود: نصب این ترانس‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون مصرف برق در سطح استان، در کاهش بار شبکه و توسعه پایدار برق‌رسانی نقش مهمی ایفا می‌کند.

ویعنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنان با اجرای پروژه‌های مشابه و برنامه ریزی بلند مدت، به دنبال ارتقای کیفیت خدمات و تقویت شبکه برق در تمامی مناطق استان خواهد بود تا زمینه آسایش و رفاه بیشتر مردم فراهم شود.

