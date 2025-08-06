خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مطرح کرد؛

نصب ۱۸۰دستگاه ترانسفورماتور در مناطق مختلف شهری و روستایی لرستان

نصب ۱۸۰دستگاه ترانسفورماتور در مناطق مختلف شهری و روستایی لرستان
کد خبر : 1670770
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از نصب ۱۸۰دستگاه ترانسفورماتور در مناطق مختلف شهری و روستایی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار میلیارد ریال طی ماه‌های اخیر برای اجرای طرح‌های کاهش قطعی برق در استان هزینه شده است، اظهار داشت: این اقدامات با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تامین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمت برق‌رسانی به مشترکان استان صورت گرفته است و گام مهمی در مسیر توسعه زیرساخت‌های برق به شمار می‌رود. 

وی افزود: طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۲۰ دستگاه ترانس جدید از انواع مختلف به شبکه برق استان اضافه و ۶۰ دستگاه دیگر هم با تمام تجهیزات نصب شده است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه ۳۴ دستگاه ترانس برق در نقاط دارای مشکل افت ولتاژ جابجا شده است ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال اجرا شده و موجب کاهش خاموشی ها، بهبود ولتاژ برق و ارتقای رضایت مندی مشترکان خواهد شد. 

جمشیدی افزود: نصب این ترانس‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون مصرف برق در سطح استان، در کاهش بار شبکه و توسعه پایدار برق‌رسانی نقش مهمی ایفا می‌کند. 

ویعنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنان با اجرای پروژه‌های مشابه و برنامه ریزی بلند مدت، به دنبال ارتقای کیفیت خدمات و تقویت شبکه برق در تمامی مناطق استان خواهد بود تا زمینه آسایش و رفاه بیشتر مردم فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور