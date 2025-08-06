تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه آبخیزداری در استان

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور افزود: در این زمینه ۱۲ طرح بند خاکی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های پلدختر و معمولان اجرا می‌گردد.

وی گفت: علاوه براین پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبارات جهت پیشگیری از حریق و اطفاء حریق، تجهیز نیروها، موضوعات مربوط به نیروی انسانی و کارکنان و… باتوجه به سیل‌خیز بودن و مسأله خشکسالی موجود در سطح کشور و استان، صورت گرفته است.

استاندار لرستان افزود: در این دیدار پیگیری برای تکمیل ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی شهرستان دلفان صورت گرفت تا حصار کشی و…مربوط به این پروژه انجام شود.

