استاندار لرستان خبر داد:
تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه آبخیزداری در استان
استاندار لرستان گفت: طی گفتگو با رئیس سازمان منابع طبیعی کشور میزان ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح استان، تخصیص یافت.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور افزود: در این زمینه ۱۲ طرح بند خاکی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستانهای پلدختر و معمولان اجرا میگردد.
وی گفت: علاوه براین پیگیریهای لازم برای تخصیص اعتبارات جهت پیشگیری از حریق و اطفاء حریق، تجهیز نیروها، موضوعات مربوط به نیروی انسانی و کارکنان و… باتوجه به سیلخیز بودن و مسأله خشکسالی موجود در سطح کشور و استان، صورت گرفته است.
استاندار لرستان افزود: در این دیدار پیگیری برای تکمیل ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی شهرستان دلفان صورت گرفت تا حصار کشی و…مربوط به این پروژه انجام شود.