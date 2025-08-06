به گزارش ایلنا، معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های فارس گفت: امسال این دوره از مسابقات با استقبال بسیار خوب زندانیان و خانواده‌های آنها رو‌به‌رو شد به طوری که ۵۸۰ نفر در آن شرکت کردند که ۱۸۳ نفر از آنها به مرحله استانی راه یافتند این آمار نسبت به سال گذشته از رشد ۵٠ درصدی حکایت دارد.

محسن انصاری افزود: این مسابقات در هفت رشته تخصصی و فنی ویژه زندانیان آقا و خانم و دو رشته خیاطی و همچنین دو رشته ویژه برای خانواده زندانیان شامل قنادی برگزار گردید که در پایان نفرات اول تا سوم هر رشته با نظر هیات داوران انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

انصاری تصریح کرد: سال گذشته برای حمایت از زندانیان آزاد شده جهت راه اندازی یک کسب و کار مناسب بعد از آزادی از زندان، حدود ۲۴ ملیارد تومان تسهیلات با کارمزد کم پرداخت شده که این روند همچنان ادامه دارد.

معاون سلامت زندان های فارس با بیان اینکه افزون بر ۵۵۰۰ زندانی در بیش از ۵۰ عنوان مهارتی توسط اداره کل فنی و حرفه‌ای تحت آموزش قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: بیش از ۱۰ رشته دیگر نیز توسط سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در زندان‌ها در حال آموزش است که هدف ما توانمندسازی زندانی برای ایجاد اشتغال آبرومندان پس از آزادی است و اخیراً حرف آموزی و اشتغال خانواده زندانیان نیز به صورت موثر و جدی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی نفرات برتر این دوره از مسابقات، برای مرحله کشوری منتخب و اعزام خواهند شد.

