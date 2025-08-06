خبرگزاری کار ایران
بازرس کل جدید لرستان تاکید کرد؛

نظارت دقیق و حمایت از مدیران پاک‌دست/پیشگیری از وقوع تخلفات در اولویت است

کد خبر : 1670762
بازرس کل جدید لرستان بر لزوم نظارت دقیق و حمایت از مدیران پاک‌دست تاکید کرد و گفت: پیشگیری از وقوع تخلفات در اولویت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه رضایی روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل لرستان ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان و مردم استان، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در استان لرستان اقدامات مؤثر و سازنده‌ای انجام دهیم که در راستای منافع عمومی و تحقق عدالت باشد. 

وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی سازمان بازرسی باید عمل‌گرا باشد، تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم که باید کارها را به صورت عملی و ملموس پیش ببریم و حتماً در چارچوب قانون، وظایف خود را انجام خواهیم داد. 

بازرس کل جدید لرستان در ادامه به مهم‌ترین اولویت‌های خود در سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: حسن نظارت بر جریان امور، اجرای دقیق قوانین، حمایت از مدیران جهادی، پیشگیری از وقوع تخلفات و برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات از محورهای اصلی برنامه‌های ما است. 

رضایی با بیان اینکه نظارت دقیق و مستمر باید به گونه‌ای باشد که هم مانع بروز تخلفات شود و هم مدیران پاک‌دست و جهادی را حمایت کند، افزود: ما معتقدیم حمایت از مدیرانی که در مسیر خدمت صادقانه و قانون‌مدارانه حرکت می‌کنند، یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی است.

