به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی،در مراسم کرامیداشت روز خبرنگار با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایتگری صحیح و کار حرفه‌ای رسانه‌ای نیاز داریم. رسانه‌ها باید بازوی آگاهی‌بخشی باشند، نه ابزار تحریف.

وی بر ضرورت ارتباط منظم با خبرنگاران تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات مستمر برای شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آن‌ها شد. رحمانی افزود:خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید این مسئله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

استاندار با اشاره به جایگاه خبرنگاران در بحران‌ها و رویدادهای مهم، خاطرنشان کرد: بهترین دارایی هر انسانی جان اوست و آنان‌که جان خود را در راه دفاع از وطن یا اطلاع‌رسانی فدا کرده‌اند، جایگاهی رفیع دارند. در جریان جنگ ۱۲روزه، تدابیر رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم، ما را از یک بحران عبور داد و رسانه‌ها نیز نقش فعالی ایفا کردند.

رحمانی با اشاره به چالش‌های صنفی خبرنگاران تصریح کرد:مشکل بیمه خبرنگاران مسئله‌ای کشوری است و پیگیری آن از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است، اما مشکل مسکن باید در سطح استان حل شود. مسکن نه‌تنها نیاز اولیه بلکه عامل آرامش، پایداری خانواده و تضمین نسل آینده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در رویدادهای اخیر استان، دو بار به خبرنگاران ادای احترام کرد و گفت:دو تشکر ویژه بدهکارم؛ نخست بابت همکاری رسانه‌ها در برگزاری موفق همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و دیگری در جریان جنگ ۱۲روزه. خبرنگاران واقعاً آتش‌به‌اختیار عمل کردند و مسئولانه وارد میدان شدند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان به دنیا گفت:بیش از ۲۰۰ کلیپ و فیلم توسط رسانه‌ها برای همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری تولید و منتشر شد. نتیجه این فعالیت‌ها، معرفی جهانی اینوا و به تبع آن، شناساندن آذربایجان‌غربی به جامعه بین‌الملل بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت:کمک‌های مالی ژاپن در ده سال گذشته برای اجرای برنامه‌های ترویجی احیای دریاچه قابل توجه بوده است. امروز رسانه‌ها باید افکار عمومی را به سمت مشارکت در احیای دریاچه سوق دهند و همچنان پای کار بمانند.

رحمانی در پایان گفت:آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های فراوانی دارد؛ از مرزهای تجاری گرفته تا گذرگاه تمرچین و مراسم پیاده‌روی اربعین. ما باید با همراهی رسانه‌ها از این ظرفیت‌ها برای توسعه پایدار استفاده کامل ببریم. اقتصاد باید در زندگی مردم لمس شود، نه فقط در آمارها.

