خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با میانجیگری دستگاه قضایی چهارمحال و بختیاری؛

صلح تاریخی بین دو طایفه در شهرستان کوهرنگ صورت گرفت

صلح تاریخی بین دو طایفه در شهرستان کوهرنگ صورت گرفت
کد خبر : 1670696
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم باشکوه صلح و سازش بین دو طایفه بختیاری با حضور گسترده مردم و مسئولان قضایی در روستای نیاکان شهرستان کوهرنگ برگزار شد و پرونده‌ای قتل پس از دو سال با گذشت اولیای دم به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در این آیین  با اشاره به سابقه دیرینه مهرورزی و گذشت در فرهنگ اقوام لر و بختیاری، اظهار داشت:مردم این دیار همواره با ایثار و بزرگواری، پایه‌های اخوت و همبستگی را استوار کرده‌اند.

محمد رزم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ذات‌البین، افزود:اتحاد و انسجام مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری، الگویی برای تحقق امنیت و توسعه پایدار است.

وی همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه ریش‌سفیدان و بزرگان بختیاری در تحکیم وحدت تقدیر کرد و گفت:این صلح تاریخی، نماد مردانگی و فرهنگ غنی قوم بختیاری است.

هشدار جدی درباره تیراندازی در مراسمات

رئیس دستگاه قضایی چهارمحال و بختاری با اشاره  به پدیده خطرناک تیراندازی در مراسمات شادی و عزا  هشدار داد: برخی هنوز به سنت‌های نادرست گذشته پایبندند، در حالی که این اقدامات نه‌تنها با شأن بختیاری‌ها سازگار نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت عمومی است.

وی تصریح کرد:دستگاه قضایی با هرگونه تیراندازی غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد و سلاح‌های متخلفان ضبط و جواز آنها لغو می‌شود.

رزم از با بیان اینکه دارندگان سلاح  با نیروهای سپاه و انتظامی همکاری کنند گفت:کسانی که سلاح‌های غیرمتعارف دارند، باید آنها را تحویل دهند و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، این صلح تاریخی، گامی مهم در راستای کاهش خشونت‌های قومی و تقویت همبستگی اجتماعی در منطقه بود و مورد استقبال گسترده مردم و مسئولان قرار گرفت.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور