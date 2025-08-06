صلح تاریخی بین دو طایفه در شهرستان کوهرنگ صورت گرفت

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره به سابقه دیرینه مهرورزی و گذشت در فرهنگ اقوام لر و بختیاری، اظهار داشت:مردم این دیار همواره با ایثار و بزرگواری، پایه‌های اخوت و همبستگی را استوار کرده‌اند.

محمد رزم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ذات‌البین، افزود:اتحاد و انسجام مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری، الگویی برای تحقق امنیت و توسعه پایدار است.

وی همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه ریش‌سفیدان و بزرگان بختیاری در تحکیم وحدت تقدیر کرد و گفت:این صلح تاریخی، نماد مردانگی و فرهنگ غنی قوم بختیاری است.

هشدار جدی درباره تیراندازی در مراسمات

رئیس دستگاه قضایی چهارمحال و بختاری با اشاره به پدیده خطرناک تیراندازی در مراسمات شادی و عزا هشدار داد: برخی هنوز به سنت‌های نادرست گذشته پایبندند، در حالی که این اقدامات نه‌تنها با شأن بختیاری‌ها سازگار نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت عمومی است.

وی تصریح کرد:دستگاه قضایی با هرگونه تیراندازی غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد و سلاح‌های متخلفان ضبط و جواز آنها لغو می‌شود.

رزم از با بیان اینکه دارندگان سلاح با نیروهای سپاه و انتظامی همکاری کنند گفت:کسانی که سلاح‌های غیرمتعارف دارند، باید آنها را تحویل دهند و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، این صلح تاریخی، گامی مهم در راستای کاهش خشونت‌های قومی و تقویت همبستگی اجتماعی در منطقه بود و مورد استقبال گسترده مردم و مسئولان قرار گرفت.

