کشف و توقیف داروی غیرمجاز ۳ میلیارد تومانی در بیلهسوار
بهدنبال گزارشهای مردمی و شکایتهای ثبتشده در سامانه ۱۹۰، مأموران واحد نظارت بر درمان و پلیس اماکن شهرستان بیلهسوار موفق به شناسایی و کشف یک انبار غیرمجاز نگهداری دارو شدند.
به گزارش ایلنا، در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و حفاظت از سلامت عمومی جامعه، تیم مشترک متشکل از واحد نظارت بر درمان و پلیس اماکن شهرستان بیلهسوار، پس از دریافت گزارشهای مردمی و شکایات متعدد ثبتشده در سامانه ۱۹۰، عملیات شناسایی و بازرسی یک انبار غیرمجاز را آغاز کردند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این انبار به عنوان یکی از نقاط حساس خارج از چرخه قانونی توزیع دارو فعالیت میکرد. در جریان بازرسیهای دقیق و عملیات انجام شده، حجم بسیار گستردهای از اقلام دارویی غیرمجاز و محصولات حساس که از مسیرهای غیررسمی وارد شده و خارج از نظارت سازمانهای مربوطه بودند، کشف گردید. ارزش تقریبی این محموله توقیفشده، حدود ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
این اقدام مأموران، مانع از ورود احتمالی این داروهای مشکوک و خارج از چرخه نظارتی به بازار و دست مصرفکنندگان شده است. محموله مذکور پس از تکمیل دقیق صورتجلسه و طی مراحل قانونی لازم، به مراجع قضایی و انتظامی مربوطه تحویل داده شد تا پیگیریهای قانونی و رسیدگی به پرونده متهمان احتمالی با دقت بیشتری صورت گیرد.