نبض گردشگری مشگینشهر در دستان پل معلق؛ بازدید اصحاب رسانه از یک پروژه موفق
جمعی از خبرنگاران با حضور در پل معلق مشگینشهر، از بخشهای مختلف این مجموعه گردشگری بازدید کردند و در جریان ظرفیتهای گردشگری، زیرساختها، آخرین وضعیت و روند توسعه این پل معلق قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، جمعی از خبرنگاران با حضور در مجموعه پل معلق مشگینشهر، از ظرفیتها و زیرساختهای این مجموعه گردشگری بازدید کردند.
در جریان این بازدید، خبرنگاران ضمن حضور در پل معلق مشگینشهر، بخشهای مختلف مجموعه را مورد بررسی قرار دادند و با ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری و تفریحی این مجموعه آشنا شدند.
همچنین در این برنامه، آخرین وضعیت پل معلق مشگینشهر و روند توسعه زیرساختهای آن تشریح شد. خبرنگاران در جریان این بازدید، از نزدیک با امکانات، مسیرهای دسترسی و ظرفیتهای گردشگری مجموعه آشنا شدند و موضوعات مرتبط با توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه را بررسی کردند.
پل معلق مشگینشهر یکی از مجموعههای شاخص گردشگری استان اردبیل به شمار میرود که با برخورداری از چشماندازهای طبیعی و ظرفیتهای تفریحی، سالانه مورد توجه گردشگران و مسافران قرار میگیرد.
این بازدید با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری پل معلق مشگینشهر، انعکاس توانمندیهای این مجموعه و آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با روند فعالیتها و برنامههای توسعهای آن انجام شد.
در پایان این برنامه، خبرنگاران بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای گردشگری مشگینشهر، توسعه زیرساختها، افزایش امکانات رفاهی و معرفی گستردهتر جاذبههای این شهرستان تأکید کردند.