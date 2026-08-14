به گزارش خبرنگار ایلنا ، جمعی از خبرنگاران با حضور در مجموعه پل معلق مشگین‌شهر، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه گردشگری بازدید کردند.

در جریان این بازدید، خبرنگاران ضمن حضور در پل معلق مشگین‌شهر، بخش‌های مختلف مجموعه را مورد بررسی قرار دادند و با ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری و تفریحی این مجموعه آشنا شدند.

همچنین در این برنامه، آخرین وضعیت پل معلق مشگین‌شهر و روند توسعه زیرساخت‌های آن تشریح شد. خبرنگاران در جریان این بازدید، از نزدیک با امکانات، مسیرهای دسترسی و ظرفیت‌های گردشگری مجموعه آشنا شدند و موضوعات مرتبط با توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه را بررسی کردند.

پل معلق مشگین‌شهر یکی از مجموعه‌های شاخص گردشگری استان اردبیل به شمار می‌رود که با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های تفریحی، سالانه مورد توجه گردشگران و مسافران قرار می‌گیرد.

این بازدید با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری پل معلق مشگین‌شهر، انعکاس توانمندی‌های این مجموعه و آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با روند فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای آن انجام شد.

در پایان این برنامه، خبرنگاران بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری مشگین‌شهر، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش امکانات رفاهی و معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های این شهرستان تأکید کردند.

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