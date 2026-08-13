کاروان سلامت و تیم پزشکی جهادی به مناطق عشایری مشگین شهر اعزام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاروان سلامت و تیم پزشکی جهادی با هدف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به جامعه عشایری، در مناطق عشایری مشگینشهر حضور یافتند.

این اقدام در راستای توجه به سلامت و رفع نیازهای درمانی عشایر استان اردبیل و با هدف ارائه خدمات تخصصی به مناطق کمتر برخوردار انجام شده است.

بر اساس این گزارش، تیم پزشکی جهادی متشکل از پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران و کارشناسان بهداشت، با استقرار در مناطق عشایری مشگینشهر، خدمات متنوعی از جمله ویزیت رایگان، توزیع دارو، انجام معاینات سلامت و ارائه آموزشهای بهداشتی را به خانوادههای عشایری ارائه میدهند.

اهمیت این حضور زمانی بیشتر نمایان میشود که عشایر به دلیل پراکندگی سکونت و دوری از مراکز درمانی شهری، دسترسی محدودی به خدمات بهداشتی و درمانی دارند. از همین رو، اعزام کاروانهای سلامت جهادی به این مناطق، گامی مؤثر در جهت عدالت در سلامت و کاهش محرومیتهای درمانی در استان اردبیل به شمار میرود.

گفتنی است که عشایر استان اردبیل بهعنوان بخش مهمی از جامعه تولیدکننده استان، نقش بسزایی در تأمین گوشت و فرآوردههای دامی دارند و توجه به سلامت این قشر، از اولویتهای حوزه بهداشت و درمان استان به شمار میآید.

مسئولان این کاروان اعلام کردهاند که ارائه این خدمات تا پوشش کامل جمعیت عشایری منطقه ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز، کاروانهای تکمیلی نیز به مناطق دیگر استان اعزام خواهند شد.

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