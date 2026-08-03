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در ۴ ماهه گذشته سال جاری صورت گرفت؛

توزیع ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل

توزیع ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل
کد خبر : 1821821
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در چهار ماه نخست امسال، نزدیک به ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.

به گزارش ایلنا،  میر داود سیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی، سوخت مورد نیاز بهره‌برداران این حوزه در استان اردبیل به‌صورت هدفمند و بر اساس نیازسنجی و نظارت دقیق، تأمین و توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت برای تداوم فعالیت‌های کشاورزی افزود: در چهار ماه نخست امسال، نزدیک به ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل بیان کرد:  این میزان سوخت با هدف پشتیبانی از فعالیت بهره‌برداران، تأمین انرژی مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی و جلوگیری از وقفه در فرآیند تولید، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

سیدی با تأکید بر استمرار نظارت بر روند توزیع سوخت تصریح کرد: سهمیه سوخت کشاورزی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، سطح زیرکشت، نوع فعالیت و نیاز واقعی بهره‌برداران اختصاص می‌یابد و فرآیند توزیع نیز با همکاری دستگاه‌های متولی و نظارت کارشناسان این شرکت انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع سوخت، یکی از مؤلفه‌های مهم در پایداری تولید کشاورزی است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی دقیق و توزیع عادلانه، زمینه تداوم فعالیت کشاورزان و رونق تولید در استان را فراهم کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل ادامه داد:  متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه " سدف" (سامانه درخواست فرآورده های نفتی) به آدرس newtejaratasan.niopdc.ir و تکمیل اطلاعات درخواستی، سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.

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