در ۴ ماهه گذشته سال جاری صورت گرفت؛
توزیع ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: در چهار ماه نخست امسال، نزدیک به ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.
به گزارش ایلنا، میر داود سیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی، سوخت مورد نیاز بهرهبرداران این حوزه در استان اردبیل بهصورت هدفمند و بر اساس نیازسنجی و نظارت دقیق، تأمین و توزیع میشود.
وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت برای تداوم فعالیتهای کشاورزی افزود: در چهار ماه نخست امسال، نزدیک به ۳۷ میلیون لیتر سوخت برای مصرف در بخش کشاورزی استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل بیان کرد: این میزان سوخت با هدف پشتیبانی از فعالیت بهرهبرداران، تأمین انرژی مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی و جلوگیری از وقفه در فرآیند تولید، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
سیدی با تأکید بر استمرار نظارت بر روند توزیع سوخت تصریح کرد: سهمیه سوخت کشاورزی بر اساس اطلاعات ثبتشده، سطح زیرکشت، نوع فعالیت و نیاز واقعی بهرهبرداران اختصاص مییابد و فرآیند توزیع نیز با همکاری دستگاههای متولی و نظارت کارشناسان این شرکت انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع سوخت، یکی از مؤلفههای مهم در پایداری تولید کشاورزی است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل تلاش میکند با برنامهریزی دقیق و توزیع عادلانه، زمینه تداوم فعالیت کشاورزان و رونق تولید در استان را فراهم کند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل ادامه داد: متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه " سدف" (سامانه درخواست فرآورده های نفتی) به آدرس newtejaratasan.niopdc.ir و تکمیل اطلاعات درخواستی، سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.