تحول در توزیع نان گرم عشایر اردبیل؛ پایان دوران واسطهها
مدیرکل امور عشایر اردبیل با اشاره به ایجاد نظم و عدالت در توزیع نان گرم میان عشایر، از همراهی این جامعه در اصلاح شیوههای خدمترسانی قدردانی کرد. وی تاکید کرد که این اقدام، مسیر را برای حذف مافیای توزیع نان هموار کرده است.
به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، طی بازدید از نانوایی نیر و حضور در میان عشایر، از تغییرات مثبت در شیوه خدمترسانی و پخت نان گرم خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه این تدبیر باعث ایجاد نظم و شفافیت در توزیع شده، خاطرنشان کرد که طرح پخت نان گرم، بستری مناسب برای حذف مافیای توزیع و ایجاد عدالت میان خانوادههای عشایری فراهم کرده است.
در این نشست، نمایندگان عشایر نیز با ابراز رضایت از این اقدام، آن را عاملی مهم در ایجاد آرامش اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در ییلاقات دانستند.