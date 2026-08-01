به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، طی بازدید از نانوایی نیر و حضور در میان عشایر، از تغییرات مثبت در شیوه خدمت‌رسانی و پخت نان گرم خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه این تدبیر باعث ایجاد نظم و شفافیت در توزیع شده، خاطرنشان کرد که طرح پخت نان گرم، بستری مناسب برای حذف مافیای توزیع و ایجاد عدالت میان خانواده‌های عشایری فراهم کرده است.

در این نشست، نمایندگان عشایر نیز با ابراز رضایت از این اقدام، آن را عاملی مهم در ایجاد آرامش اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در ییلاقات دانستند.

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