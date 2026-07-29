ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول در اردبیل

به گزارش ایلنا، عادل پورمحبت با اشاره به آثار زیان‌بار سوزاندن بقایای گیاهی اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تخریب بافت خاک، موجب از بین رفتن میکروارگانیسم‌های مفید، کاهش حاصلخیزی اراضی، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش پایداری تولید در بخش کشاورزی می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی و وزش باد، آتش ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی می‌تواند به مزارع، باغات و اراضی مجاور سرایت کرده و خسارات سنگین و جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و محیط‌زیست وارد کند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی، از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، کارشناسان و مروجان کشاورزی خواست با اطلاع‌رسانی مستمر و آموزش بهره‌برداران، نسبت به ترویج روش‌های اصولی مدیریت بقایای گیاهی و اجرای کشاورزی حفاظتی و خاک‌ورزی حفاظتی اقدام کنند.

پورمحبت همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بر اجرای صحیح و به‌موقع اصول کشاورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی در فرآیند برداشت محصولات تأکید کرد و از تمامی کشاورزان و بهره‌برداران استان خواست با رعایت این دستورالعمل‌ها، در حفظ منابع خاک، پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی و صیانت از تولیدات کشاورزی و محیط‌زیست مشارکت فعال داشته باشند.

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