ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول در اردبیل
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بر لزوم خودداری از سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصولات کشاورزی و رعایت اصول کشاورزی حفاظتی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عادل پورمحبت با اشاره به آثار زیانبار سوزاندن بقایای گیاهی اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تخریب بافت خاک، موجب از بین رفتن میکروارگانیسمهای مفید، کاهش حاصلخیزی اراضی، افزایش آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش پایداری تولید در بخش کشاورزی میشود.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی و وزش باد، آتش ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی میتواند به مزارع، باغات و اراضی مجاور سرایت کرده و خسارات سنگین و جبرانناپذیری به بخش کشاورزی و محیطزیست وارد کند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی، از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، کارشناسان و مروجان کشاورزی خواست با اطلاعرسانی مستمر و آموزش بهرهبرداران، نسبت به ترویج روشهای اصولی مدیریت بقایای گیاهی و اجرای کشاورزی حفاظتی و خاکورزی حفاظتی اقدام کنند.
پورمحبت همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بر اجرای صحیح و بهموقع اصول کشاورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی در فرآیند برداشت محصولات تأکید کرد و از تمامی کشاورزان و بهرهبرداران استان خواست با رعایت این دستورالعملها، در حفظ منابع خاک، پیشگیری از وقوع آتشسوزی و صیانت از تولیدات کشاورزی و محیطزیست مشارکت فعال داشته باشند.