به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور پرشور کودکان و نوجوانان برگزار گردید، نویسندگان اثر یعنی پیام فرهادی، نیلوفر عرفانی و نسرین جمالی که از راهنمایان گردشگری فرهنگی استان اردبیل هستند، در سخنرانی‌های خود بر ضرورت توجه به پرورش نسل پایه و ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کردند.

کتاب «باستان‌شناسان کوچک» با درونمایه‌ای از هویت‌طلبی، پاسداشت میراث فرهنگی و تمرکز بر سجایای اخلاقی تألیف شده است تا کودکان را با ریشه‌های تاریخی و ارزش‌های انسانی آشنا کند.

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