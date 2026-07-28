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باستان‌شناسان کوچک» در اردبیل رونمایی شد؛ گامی برای پیوند نسل نو با میراث فرهنگی

باستان‌شناسان کوچک» در اردبیل رونمایی شد؛ گامی برای پیوند نسل نو با میراث فرهنگی
کد خبر : 1819566
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همزمان با روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شور و نشاط کودکان در کتابخانه مرکزی اردبیل طنین‌انداز شد. رونمایی از کتاب «باستان‌شناسان کوچک»، نوشته دکتر پیام فرهادی، نیلوفر عرفانی و نسرین جمالی، فرصتی فراهم کرد تا نسل پایه نه تنها با میراث فرهنگی و اخلاقی این سرزمین آشنا شوند، بلکه اهمیت کتابخوانی به عنوان ابزاری برای هویت‌طلبی را بیش از پیش دریابند.

به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور پرشور کودکان و نوجوانان برگزار گردید، نویسندگان اثر یعنی پیام فرهادی، نیلوفر عرفانی و  نسرین جمالی که از راهنمایان گردشگری فرهنگی استان اردبیل هستند، در سخنرانی‌های خود بر ضرورت توجه به پرورش نسل پایه و ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کردند.

کتاب «باستان‌شناسان کوچک» با درونمایه‌ای از هویت‌طلبی، پاسداشت میراث فرهنگی و تمرکز بر سجایای اخلاقی تألیف شده است تا کودکان را با ریشه‌های تاریخی و ارزش‌های انسانی آشنا کند.

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