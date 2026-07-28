به گزارش ایلنا، ملیحه ملک زاده فرد در آیین رونمایی از دو کتاب «رازهای اسفریس» و «شاهراه» با محوریت معرفی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و تبیین هویت تاریخی و فرهنگی استان برای نوجوانان همزمان با روز اردبیل اظهار کرد: معرفی این ظرفیت‌ها در کانون از جمله فعالیت‌های عمومی شاخصی است که مربیان به‌صورت مستمر برای آگاه‌سازی اعضا اجرا می‌کنند.

وی افزود: برای گرامی‌داشت هفته اردبیل، مراکز ثابت کانون در کنار کتابخانه‌های سیار نیز فعالیت‌های متنوعی را پیش‌بینی و اجرا می‌کنند تا کودکان و نوجوانان بیش از پیش با هویت تاریخی و فرهنگی استان خود آشنا شوند.

مدیرکل کانون استان اردبیل با اشاره به اهمیت و حساسیت فعالیت در حوزه کودک و نوجوان گفت: کار برای کودکان و نوجوانان، در عین شیرین و لذت‌بخش بودن، نیازمند تخصص، دقت و حساسیت بالاست و این مسئولیت در مجموعه فرهنگی اثرگذار کانون با جدیت دنبال می‌شود. مربیان کانون جهادی و دلسوزانه تلاش می‌کنند تا نیازهای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان به بهترین شکل پاسخ داده شود.

ملک‌زاده‌فرد درباره دو اثر رونمایی‌شده نیز گفت: کتاب‌هایی که امروز رونمایی می‌شوند، حاصل تلاش و زحمات مربیان کانون است که با موضوع شیخ صفی‌الدین اردبیلی و با محوریت هویت تاریخی استان برای نوجوانان تألیف شده‌اند تا نسل جوان و نوجوان ما بتواند با داشته‌های تاریخی ارزشمند خود بیشتر آشنا شود.

وی ادامه داد: این آثار نتیجه فعالیت‌ها و نشست‌های ادبی مربیان در طول سال است که با حمایت اداره کل اوقاف و امورخیریه استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل منتشر شده‌اند.

مدیرکل کانون استان اردبیل با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: کار فرهنگی نیازمند تخصیص اعتبارات و بودجه مناسب است و امیدواریم با تداوم فعالیت دبیرخانه گرامی‌داشت هفته استان در طول سال و با حمایت مسئولان و مدیران عالی استان، کانون نیز در کنار سایر نهادهای مسئول بتواند متناسب با ظرفیت‌های خود برای مخاطبانش که از حساس‌ترین گروه‌های سنی جامعه هستند، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد و هزینه‌ها به‌جای اصلاح آسیب‌ها صرف پیشگیری شود، باید از دوران کودکی و نوجوانی بستر مناسب را فراهم کنیم؛ چرا که کانون به افزایش اعتمادبه‌نفس، آرامش و احساس امنیت در کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.

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