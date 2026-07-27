آموزش رشته های نوظهور در دستور کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای اردبیل قرار دارد/فعالیت 26 مرکز در سطح استان

به گزارش ایلنا، مهدی بهبود با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان، بر نقش مهارت‌ آموزی در توانمندسازی افراد جویای کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تأکید کرد و گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، مهم‌ترین راهبرد این مجموعه برای کاهش بیکاری و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی است.

وی از گسترش آموزش در حوزه‌های نوین از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و رباتیک خبر داد و افزود: آموزش رشته‌های نوظهور با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای آینده بازار کار در دستور کار اداره‌کل قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل با بیان اینکه این سازمان در تمامی شهرستان‌های استان فعال است، گفت: در حال حاضر ۲۶ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، ۳۳ کارگاه آموزشی و بیش از ۲۰۰ آموزشگاه آزاد و شریک اجتماعی در استان فعالیت می‌کنند و آموزش‌های مهارتی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر ارائه می‌شود.

بهبودی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ هزار نفر در دوره‌های مهارتی آموزش دیدند و برای سال ۱۴۰۵ نیز آموزش ۱۵ هزار نفر در برنامه‌ریزی سازمان قرار گرفته است، ادامه داد: سالن سنجش مهارت در سال گذشته افتتاح و به بهره برداری رسید که ظرفیت این مرکز امسال به ۵۰ نفر در ساعت افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و تصویری نیز انجام شده است.

وی همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی و به‌روز در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری را از دیگر برنامه‌های مهم این اداره‌کل عنوان کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان کمک کند.

بهبود در ادامه به اجرای طرح‌های ملی مهارت اشاره کرد و گفت: طرح همنوا و طرح کارافن با هدف ارتقای مهارت‌آموزی، تقویت ارتباط آموزش با بازار کار و توسعه همکاری با بخش‌های مختلف در حال عملیاتی شدن است.

وی همچنین از برنامه هیئت‌امنایی شدن مرکز تخصصی آموزش فنی‌وحرفه‌ای اردبیل خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه مهارت‌آموزی، از رسانه‌ها خواست با تبیین اهمیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، زمینه گرایش بیشتر جوانان به کسب مهارت و ورود مؤثر به بازار کار را فراهم کنند.

بهبود به دستاوردهای اخیر استان در المپیاد ملی مهارت اشاره کرد و گفت: در آبان‌ماه ۱۴۰۴، ۱۰ نفر از برگزیدگان المپیاد استانی به مسابقات کشوری اعزام شدند که برای اولین بار موفق به کسب ۳ مدال طلا برای استان اردبیل شدیم. در این میان، «عماد حق‌شناس» در رشته الکترونیک به عنوان نفر برتر انتخاب شد و خود را برای حضور در المپیاد جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل در خصوص مسابقات ملی مهارت خاطرنشان کرد: ثبت‌نام مرحله استانی در ۴۰ رشته برای متولدین سال ۱۳۸۴ به بعد آغاز شده و تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد که هدف از این رقابت‌ها، شناسایی نخبگان و ایجاد فضایی برای رقابت سالم در سطح استان است.

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