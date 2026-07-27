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آغاز پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان استان اردبیل

آغاز پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان استان اردبیل
کد خبر : 1818919
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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان استان اردبیل آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  راهب مسافر از موفقیت مرحله نخست پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی،و همچنین تسریع در اجرای فرایند پرداخت یارانه سهم کشاورزان مرحله نخست پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه با موفقیت انجام شده و مبالغ یارانه به حساب کشاورزان واجد شرایط واریز شده است.

وی افزود: کشاورزانی که تاکنون موفق به دریافت یارانه نشده‌اند، لازم است از طریق درگاه «دولت من» وارد سامانه پایش مواد کودی شده و نسبت به ثبت و تأیید شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود اقدام کنند. پرداخت یارانه صرفاً به شماره شبای ثبت و تأییدشده در سامانه انجام خواهد شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اینکه یارانه خرید کودهای فسفاته و پتاسه به صورت خودکار به حساب کشاورزان واجد شرایط واریز می‌شود، تصریح کرد: بهره‌برداران می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز توزیع کود شیمیایی، نسبت به تهیه کودهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

مسافرادامه داد: این طرح با هدف حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی، افزایش مصرف متعادل کودهای فسفاته و پتاسه، حفظ حاصلخیزی خاک و ارتقای عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی اجرا شده است و کشاورزان باید مصرف کود را بر اساس آزمون خاک و توصیه کارشناسان بخش کشاورزی انجام دهند.

وی تأکید کرد: کشاورزان برای بهره‌مندی از این یارانه، کودهای مورد نیاز خود را صرفاً از کارگزاری‌های مجاز و شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از کشاورزان درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر اطلاعات بانکی خود را در سامانه پایش مواد کودی تکمیل و به‌روزرسانی کنند تا در مراحل بعدی پرداخت یارانه نیز بدون مشکل از این حمایت بهره‌مند شوند. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل نیز با تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، همواره در راستای حمایت از تولید، افزایش امنیت غذایی و پایداری بخش کشاورزی استان گام برمی‌دارد.

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