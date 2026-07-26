به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت «هفته اردبیل» که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان ملی و استانی همراه بود، کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با برپایی پایگاهی فرهنگی در صحن اصلی بقعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، پیوند میان میراث تاریخی و فرهنگ مطالعه را به نمایش گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل، این پایگاه با هدف بازخوانی هویت تاریخی و معرفی منابع مکتوب ارزشمند، بستری را برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های پژوهشی استان فراهم آورده است. در این نمایشگاه موضوعی، مجموعه‌ای از آثار و منابع مکتوب با تمرکز بر تاریخ اردبیل، فرهنگ و هنر بومی و به‌ویژه نقش‌آفرینی این دیار در عصر صفویه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

معرفی میراث مکتوبِ مرتبط با تاریخ سیاسی و اجتماعی اردبیل، یکی از محورهای اصلی فعالیت این پایگاه است که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، این پایگاه فرهنگی تا ۸ مردادماه، همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در صحن بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی پذیرای علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه میراث مکتوب خواهد بود.

این رویداد فرصتی مغتنم برای پیوند زدن نسل جوان با منابع مستند تاریخی است تا در کنار بازدید از بناهای فاخر معماری اردبیل، با روایت‌های مکتوب و غنای فرهنگی این سرزمین بیش از پیش آشنا شوند.

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