به گزارش ایلنا، پرویز ناصرامینی با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه «سماصط»، در تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه در واحدهای مرغداری گوشتی استان جوجه‌ریزی شده که این میزان نسبت به خردادماه ۶۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌های دامی، همراه با رعایت توصیه‌های فنی و مدیریتی را از مهم‌ترین عوامل افزایش جوجه‌ریزی و استقبال مرغداران از تولید دانست و افزود: این روند، نقش مؤثری در رونق تولید گوشت مرغ و پایداری بازار این محصول داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: استان اردبیل علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از گوشت مرغ مورد نیاز استان‌های همجوار را نیز تولید و عرضه می‌کند که این امر جایگاه استان را به عنوان یکی از قطب‌های تولید گوشت سفید کشور تثبیت کرده است.

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