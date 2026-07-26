رشد ۶۵ درصدی جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان اردبیل طی تیرماه سال جاری
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از رشد ۶۵ درصدی جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان در تیرماه سال جاری نسبت به خردادماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، پرویز ناصرامینی با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده در سامانه «سماصط»، در تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه در واحدهای مرغداری گوشتی استان جوجهریزی شده که این میزان نسبت به خردادماه ۶۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی تأمین بهموقع و کافی نهادههای دامی، همراه با رعایت توصیههای فنی و مدیریتی را از مهمترین عوامل افزایش جوجهریزی و استقبال مرغداران از تولید دانست و افزود: این روند، نقش مؤثری در رونق تولید گوشت مرغ و پایداری بازار این محصول داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: استان اردبیل علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از گوشت مرغ مورد نیاز استانهای همجوار را نیز تولید و عرضه میکند که این امر جایگاه استان را به عنوان یکی از قطبهای تولید گوشت سفید کشور تثبیت کرده است.