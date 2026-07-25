آغاز اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون تب برفکی در استان اردبیل

به گزارش ایلنا، فرزاد جامعی در تشریح این خبر اظهار کرد:عملیات اجرای این طرح از اول مرداد ماه سالجاری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی در قالب خرید خدمت آغاز شده و بصورت رایگان جمعیت دام سنگین و سبک استان ایمن سازی می شوند و هیچ مبلغی از دامداران بابت انجام عملیات مایه کوبی دریافت نمی شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با تاکید بر اینکه بیماری تب برفکی مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه دامی، تولیدات دامی و اولین بیماری استراتژیک دامی است که در صدر جدول و برنامه های مبارزه با بیماریهای دامی قرار دارد طول مدت اجرای این طرح عظیم را 40 روز کاری عنوان کرد و از دامداران خواست از سهل انگاری و عادی انگاری بیماری پرهیز کرده با همکاری با اکیپ های دامپزشکی، این اداره کل را در اجرای بهینه این طرح یاری کند.

جامعی با اشاره به اینکه کنترل بیماری با واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال دام، قرنطینه کردن دام مبتلا و اعمال محدودیت در خرید و فروش دام امکان پذیر است، الویت اجرای این طرح را مناطق پرخطر و پر ریسک و کانونهای بیماری در سالهای گذشته بیان کرد و گفت پیش بینی می شود در این طرح کل جمعیت دام سنگین و سبک استان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.

وی ادامه داد: در طول دو فاز اجرای عملیات طرح ضربتی واکسیناسیون تب برفکی در یک سال گذشته 3 میلیون و 153 هزار و 726 راس دام سبک و 363 هزار و 23 راس دام سنگین تحت پوشش قرار گرفته است.

سرپرست دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ معروف است یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بیماری واگیر دامی در دامهای زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست ولی از لحاظ خسارت اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده های دامی است.

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