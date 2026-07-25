پیش بینی دمای 43 درجه ای برای اردبیل/فردا گرمترین روز سال خواهد بود
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشه های هواشناسی ، در روز یکشنبه بیشینه دمای هوا در مناطق گرمسیر استان اردبیل به ۳۸ تا ۴۳ درجه سلسیوس خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، مجید کوهی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت جوی استان طی روزهای اخیر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، روند افزایشی دمای هوا در شمالغرب کشور از روز شنبه (۳ مرداد) آغاز میشود و استان اردبیل نیز تحت تأثیر این سامانه گرم قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه اوج این موج گرما در روز یکشنبه خواهد بود و افزایش دما نسبت به روزهای پایانی تیرماه کاملاً محسوس خواهد بود، گفت: از دیدگاه سینوپتیکی، تضعیف سامانه پرفشار سطح زمین همزمان با تقویت و گسترش پرارتفاع جنبحارهای در ترازهای میانی جو، موجب استقرار هوای گرم و پایدار بر فراز شمالغرب کشور شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: این شرایط با آسمانی غالباً صاف، تابش شدید خورشید و فرونشینی هوا همراه خواهد بود و در نتیجه افزایش قابل توجه دمای بیشینه در سطح استان را به دنبال خواهد داشت.
کوهی با اشاره به اینکه روز یکشنبه گرمترین روز نیمه نخست مردادماه و احتمالاً یکی از گرمترین روزهای تابستان امسال در استان اردبیل خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، در روز یکشنبه بیشینه دمای هوا در مناطق گرمسیر استان به ۳۸ تا ۴۳ درجه سلسیوس خواهد رسید. همچنین در مناطق مرکزی استان و شهرستان خلخال، بیشینه دما بین ۳۴ تا ۳۸ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
وی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی خاطرنشان کرد: با توجه به آسمان صاف و تابش مستقیم آفتاب، خطر گرمازدگی، آفتابسوختگی و قرار گرفتن در معرض پرتو فرابنفش (UV) افزایش مییابد؛ بنابراین از شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان، بیماران و افرادی که در ساعات گرم روز در فضای باز فعالیت میکنند، درخواست میشود ضمن خودداری از تردد و فعالیتهای غیرضروری در ساعات اوج گرما، مصرف مایعات کافی و رعایت توصیههای بهداشتی را در اولویت قرار دهند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل درباره روند دما در روزهای آینده نیز گفت: هرچند طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۵ و ۶ مرداد) از شدت گرما در مناطق مرکزی استان و شهرستان خلخال تا حدودی کاسته خواهد شد، اما از اواخر سهشنبه تا پایان هفته، موج گرمای دیگری با شدت کمتر استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به دورنمای دمایی مردادماه افزود: بر اساس پیشبینیهای ماهانه، میانگین دمای مردادماه در استان اردبیل حدود یک تا دو درجه سلسیوس بالاتر از نرمال اقلیمی خواهد بود که نشاندهنده تداوم شرایط گرمتر از میانگین بلندمدت است.
کوهی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان گفت: با توجه به گستردگی این موج گرما، لازم است تمهیدات لازم برای مدیریت افزایش مصرف آب و برق، پیشگیری از وقوع آتشسوزی در مراتع و عرصههای طبیعی و کاهش مخاطرات ناشی از گرمای شدید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.