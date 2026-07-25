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رفع شکستگی خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری آب شرب شهر اولتان و روستاهای غرب پارس‌آباد

رفع شکستگی خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری آب شرب شهر اولتان و روستاهای غرب پارس‌آباد
کد خبر : 1818114
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سرپرست امور آبفای پارس آباد از رفع شکستگی خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری آب شرب شهر اولتان و روستاهای غرب پارس‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا،  خدا کریم امیری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع شکستگی در خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری، نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب شهرستان بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و با بسیج تجهیزات و امکانات لازم، عملیات رفع شکستگی و ترمیم خط انتقال را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

وی افزود: این خط انتقال، تأمین مستقیم آب شرب بیش از ۴۵۰۰ مشترک در روستاهای غرب شهرستان پارس‌آباد را  تامین میکند. که با تلاش و حضور به‌موقع کارکنان امور آب و فاضلاب، از بروز اختلال طولانی‌مدت در تأمین آب شرب مشترکان جلوگیری شد.

 امور آب و فاضلاب شهرستان پارس‌آباد ضمن تشکر از صبوری و همراهی مشترکان، بر تداوم خدمت‌رسانی و تلاش برای حفظ پایداری شبکه تأمین و توزیع آب شرب تأکید دارد.

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