به گزارش ایلنا، خدا کریم امیری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع شکستگی در خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری، نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب شهرستان بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و با بسیج تجهیزات و امکانات لازم، عملیات رفع شکستگی و ترمیم خط انتقال را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

وی افزود: این خط انتقال، تأمین مستقیم آب شرب بیش از ۴۵۰۰ مشترک در روستاهای غرب شهرستان پارس‌آباد را تامین میکند. که با تلاش و حضور به‌موقع کارکنان امور آب و فاضلاب، از بروز اختلال طولانی‌مدت در تأمین آب شرب مشترکان جلوگیری شد.

امور آب و فاضلاب شهرستان پارس‌آباد ضمن تشکر از صبوری و همراهی مشترکان، بر تداوم خدمت‌رسانی و تلاش برای حفظ پایداری شبکه تأمین و توزیع آب شرب تأکید دارد.

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