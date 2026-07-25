پایش وضعیت زیستی دریاچه نئور/ تراکم و وضعیت تولیدمثلی گاماروس بهبود یافته است

به گزارش ایلنا، محمد اله‌بخش با اشاره به اهمیت دریاچه نئور به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند استان اردبیل اظهار کرد: در راستای بررسی مستمر وضعیت منابع زیستی و پایش شاخص‌های اکولوژیک این دریاچه، مرحله نخست پایش در سال جاری با همکاری کارشناسان اداره‌کل شیلات و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد.

وی افزود: در این مرحله، وضعیت جمعیت گاماروس به‌عنوان یکی از اجزای مهم زنجیره غذایی و شاخص‌های زیستی دریاچه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج اولیه، تراکم گاماروس در نقاط مورد مطالعه حدود ۱۰۰۰ عدد در مترمربع برآورد شد که در مقایسه با بررسی‌های پیشین، نشان‌دهنده روندی رو به بهبود در وضعیت جمعیت این گونه است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده همچنین بیانگر بهبود وضعیت تولیدمثلی گاماروس و افزایش شواهد فعالیت تولیدمثلی در جمعیت این گونه است؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نشانه‌های مثبت در ارزیابی شرایط زیستی و اکولوژیک دریاچه نئور مورد توجه قرار گیرد.

اله‌بخش با بیان اینکه گاماروس از اجزای مهم زنجیره غذایی در اکوسیستم‌های آبی به شمار می‌رود، تصریح کرد: وضعیت جمعیت و تولیدمثل این گونه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شرایط زیستی دریاچه و روند تغییرات اکولوژیک آن در اختیار کارشناسان قرار دهد؛ ازاین‌رو، پایش مستمر این شاخص در برنامه‌های مطالعاتی و مدیریتی دریاچه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: پایش وضعیت دریاچه نئور در مراحل بعدی نیز با همکاری دستگاه‌های تخصصی استان ادامه خواهد یافت و روند تغییرات جمعیت گاماروس و سایر شاخص‌های زیستی و اکولوژیک در دوره‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تأکید کرد: استمرار همکاری بین اداره‌کل شیلات و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، زمینه را برای شناخت دقیق‌تر وضعیت اکوسیستم دریاچه نئور، حفاظت از تنوع زیستی و اتخاذ تصمیم‌های علمی برای مدیریت و صیانت از زیست بوم ارزشمند فراهم‌ خواهد کرد.

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