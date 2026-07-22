تسریع در اجرای پروژه توسعه شبکه فیبر نوری در اردبیل

به گزارش ایلنا، جلسه هفتگی شورای مدیران مخابرات منطقه اردبیل با محوریت بررسی گزارش‌های عملکرد و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه زیرساخت برگزار شد که در آن، مهندس جوادی زارع ضمن تقدیر از کارکنان ساعی در حوزه‌های فنی و تجاری، بر ضرورت شتاب‌دهی به پروژه ملی برگردان شبکه مسی به فیبر نوری (FTTH) به عنوان اولویت راهبردی منطقه تأکید کرد.

این نشست با ارائه گزارش جامع از عملکرد هفتگی حوزه‌های مختلف آغاز شد و در ادامه، جوادی زارع با اشاره به اهمیت ارتقای شاخص‌های کیفی و کمی در بخش‌های فنی و تجاری، از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی قدردانی کرد.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل در این جلسه از رؤسای ادارات مخابرات شهرستان‌های بیله‌سوار و کوثر، اداره مخابرات شهید قندی اردبیل و همچنین شاهین شاهی (همکار شبکه مرکز مخابرات حافظ) و عباسی و بهزادی از تیم بازاریابی و فروش به دلیل عملکرد درخشان و اهتمام در پیشبرد امور محوله تقدیر و تشکر به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از این نشست، از زحمات معاونت شبکه، مدیر تجاری و مدیر ارتباطات سیار اردبیل بابت کسب نتایج مطلوب در حوزه‌های تخصصی خود تجلیل کرد.

جوادی زارع در پایان با تأکید بر لزوم تداوم این روند پرشتاب، تصریح کرد: «توسعه پروژه برگردان شبکه مسی به فیبر نوری (FTTH) یکی از اولویت‌های حیاتی و راهبردی مخابرات منطقه اردبیل است و انتظار می‌رود تمامی واحدهای ذی‌ربط با همکاری و انسجام بیشتر، نسبت به تسریع در اجرای این پروژه و گسترش خدمات مبتنی بر فیبر نوری برای مشترکین اقدامات مؤثری انجام دهند.

انتهای پیام/