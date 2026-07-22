پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اردبیل طی سه ماهه نخست سال جاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل از افزایش ۵۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در استان نسبت به سال گذشته خبر داد، بهروز خلیلی با اشاره به پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالبهای مختلف از جمله مسکن و صندوق توسعه ملی، بر ضرورت تمرکز بانکها بر تسهیلات تابآوری واحدهای تولیدی و داروخانهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی، معاون اقتصادی استانداری اردبیل، در نشست هماهنگی بانکهای عامل استان اظهار داشت که با وجود چالشهای موجود، استان در سه ماهه اول سال جاری شاهد رشد چشمگیر تسهیلات بوده است. وی افزود: «برنامه داریم که تا پایان سال، مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی به ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد.»
خلیلی همچنین با تأکید بر چرخه اقتصادی استان، تمامی شرکتها و مجموعههای مستقر در اردبیل را ملزم به ایجاد حساب در بانکهای عامل استان و انجام تمامی تراکنشهای مالی در داخل استان کرد. وی در پایان ضمن اشاره به برگزاری همایش ملی تأمین منابع مالی در اواخر شهریور ماه در اردبیل، از مدیران بانکها خواست برای بهرهمندی حداکثری استان از این رویداد برنامهریزی کنند.