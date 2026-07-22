اردبیلیها در مسیر پایداری شبکه برق؛ همدلی مردم استان در پویش «۲۵ درجه» مورد تقدیر قرار گرفت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، با ارج نهادن به همراهی آگاهانه مشترکان استان در پویش «۲۵ درجه»، تأکید کرد که مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، نقش کلیدی در حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین نیاز استانهای گرمسیر کشور ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، ناصر عبدالهیان مدیرعامل این شرکت، در پی موفقیت پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، از نگاه باز و مسئولیتپذیری مردم استان اردبیل قدردانی کرد. وی اظهار داشت که مشارکت ارزشمند مشترکان اردبیلی در مدیریت مصرف، تنها یک اقدام محلی نبوده، بلکه سهم مؤثری در تضمین پایداری شبکه برق سراسری و کمک به تأمین برق هموطنان در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور داشته است.
عبدالهیان با اشاره به اهمیت اجتماعی این اقدام افزود: «هر کیلووات ساعت صرفهجویی، گامی است در جهت تقویت امنیت انرژی کشور که نشاندهنده فرهنگ نوعدوستی و همبستگی بالای مردم اردبیل است.» وی همچنین با درخواست از مشترکان برای تداوم این روند، تأکید کرد که رعایت توصیههای مدیریت مصرف، به کارکنان این صنعت کمک میکند تا با کمترین محدودیت، خدمات پایدار را در روزهای گرم سال ارائه دهند. وی در پایان، از تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت توزیع برق برای حفظ پایداری شبکه در شرایط حساس تابستان قدردانی کرد.