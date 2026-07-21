تکمیل زنجیره خدمات اربعین در اردبیل؛ تمرکز بر شرح وظایف ارکان ستاد
ستاد اربعین حسینی استان اردبیل با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاههای اجرایی، دومین جلسه خود را با محوریت تعیین دقیق مسئولیتها برگزار کرد. این نشست که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، گامی مهم در جهت شفافسازی ماموریتهای عملیاتی ارکان ستاد محسوب میشود.
به گزارش ایلنا ، با نزدیک شدن به ایام پر اهمیت اربعین حسینی، مدیریت ستاد اربعین استان اردبیل بر اصل «تفکیک دقیق وظایف» تاکید دارد. در دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع، اعضا بر این نکته تاکید کردند که موفقیت در مدیریت عبور زائران و خدمترسانی، مستلزم درک درست از شرح وظایف هر رکن از ارکان ستاد است.
در این نشست، وضعیت آمادگی دستگاههای زیرمجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این باور بودند که با اجرای دقیق ماموریتهای تعیینشده، میتوان فرآیند پاسخگویی به نیازهای زائران را در استان بهبود بخشید