هفته اردبیل؛ فرصتی طلایی برای توسعه پروژههای عمرانی و فرهنگی استان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردبیل از برگزاری برنامههای متنوع «هفته اردبیل» در بازه زمانی ۳ تا ۹ مردادماه خبر داد و تأکید کرد که این هفته میتواند نقطه عطفی برای آغاز پروژههای توسعهای و تقویت هویت تاریخی استان باشد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری، مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل، در گفتگو با رادیو اردبیل اظهار داشت که شعار امسال هفته استان، «اردبیل، مهد تشیع و اتحاد ملی» انتخاب شده است. وی با اشاره به اهمیت تشکیل ستاد دائمی هفته اردبیل، از تلاشها برای تداوم اقدامات پژوهشی و اجرایی این ستاد در طول سال خبر داد.
جباری همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی سلسله صفویه در اتحاد ملی و تثبیت مذهب شیعه در ایران، این مناسبت را پاسخی نمادین به تلاشها برای تضعیف هویت تمدنی ایران دانست. وی افزود: «در راستای حفاظت از میراث جهانی، دولت با تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات احیای تزئینات کاشیکاری سردر عالیقاپو را آغاز کرده است.»
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان برنامههای اصلی این هفته خواهد بود و نمایشگاه فرهنگی-هویتی صنایعدستی نیز در پیادهراه عالیقاپو برگزار میگردد.