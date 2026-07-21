پایان دوران مصرف بیرویه؛ صنایع اردبیل موظف به تولید بخشی از برق خود شدند
با هدف عبور از ناترازی انرژی، استانداری اردبیل بر خوداتکایی صنایع پرمصرف و واحدهای تولیدی در تأمین برق تأکید کرد. در این طرح که اولویت آن با شهرکهای صنعتی اردبیل و نمین است، واحدهای تولیدی موظف به سرمایهگذاری برای تأمین ۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود شدهاند.
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در نشست کارگروه بهینهسازی انرژی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد از مصرف صرف به سمت «خوداتکایی انرژی» تأکید کرد. وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی، اظهار داشت که خوداتکایی در تأمین بخشی از برق مورد نیاز، نباید تنها به بخش صنعتی محدود شود؛ بلکه این موضوع باید در برنامهریزیهای کلان بخشهای کشاورزی و گردشگری نیز به دقت لحاظ گردد.
خلیلی با اشاره به اولویتهای اقتصادی استان، افزود: «بهینهسازی مصرف انرژی از ارکان اصلی توسعه پایدار در اردبیل است. این موضوع باید با جدیت تمام در شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و تمامی واحدهای تولیدی دنبال شود تا از اتلاف منابع جلوگیری گردد.»
وی در ادامه با نام بردن از مناطق حساس، تصریح کرد که شهرستانهای «اردبیل» و «نمین» به دلیل استقرار صنایع سنگین و واحدهای تولیدی با الگوی مصرف بالای انرژی، در صدر اولویتهای اجرای برنامههای بهینهسازی قرار دارند.
معاون اقتصادی استاندار در بخش مهمی از سخنان خود به جنبههای نظارتی و اجرایی پرداخت و با لحنی قاطع اعلام کرد: «اجرا نشدن این مصوبات قانونی از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط، به معنای ترک فعل است و مسئولان ذیربط در قبال عدم تحقق این طرح در مهلت مقرر، پاسخگو خواهند بود.»
او در پایان، بر لزوم همگامی سیاستهای مدیریتی با پیشرفتهای علمی تأکید کرد و گفت: «برای تحقق این هدف، ارتقای زیرساختها و بهکارگیری فناوریهای نوین در واحدهای تولیدی استان الزامی است. این مسیر نیازمند سرمایهگذاری هوشمندانه و توجه ویژه تمامی دستگاههای مسئول است تا بتوانیم زیرساختهای انرژی استان را ارتقا دهیم.»