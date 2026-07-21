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تاکید فرماندار اردبیل بر ارتقای کیفی خدمات بهزیستی

تاکید فرماندار اردبیل بر ارتقای کیفی خدمات بهزیستی
کد خبر : 1816546
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همزمان با گرامیداشت هفته بهزیستی، فرماندار اردبیل با حضور در اداره بهزیستی این شهرستان و دیدار با کارکنان و مددجویان، بر لزوم تسریع در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت حمایت‌ها از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد. در این ایام، ۱۳ واحد مسکونی ویژه مددجویان و چندین مرکز خدمات اجتماعی و اشتغال‌زایی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در بازدید از اداره بهزیستی این شهرستان، ضمن بررسی مطالبات و مسائل مراجعان، خدمت به جامعه هدف بهزیستی را ماموریتی جهادی و ارزشمند دانست. وی با تأکید بر لزوم همدلی و برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش آلام اقشار آسیب‌پذیر، خواستار ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی شد.

قلندری در تشریح برنامه‌های هفته بهزیستی در اردبیل اظهار داشت: «به مناسبت این هفته، ۱۳ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی به بهره‌برداری می‌رسد.»

فرماندار اردبیل همچنین از افتتاح پروژه‌های متعدد در حوزه‌های اشتغال و مشاوره خبر داد و افزود: «علاوه بر واگذاری مسکن، طرح‌های خوداشتغالی، سه مرکز مشاوره، یک مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و یک مرکز خیریه نیز در این هفته افتتاح خواهد شد.»

وی در پایان، هدف از اجرای این پروژه‌ها را تقویت خدمات حمایتی، گسترش دسترسی مردم به خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی در شهرستان اردبیل برشمرد و بر استمرار پیگیری مطالبات مددجویان تأکید کرد.

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