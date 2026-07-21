دیدار ملیپوش والیبال استان با مدیرکل ورزش و جوانان؛ تأکید بر تداوم حمایت از قهرمانان ورزشی
ملینا غفرانی، ملیپوش والیبال استان، به همراه پوپک قاسمی (مربی) و والدین خود، با مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار و گفتوگو کرد. این دیدار با هدف قدردانی از حمایتهای اداره کل در اعزام این ورزشکار به رقابتهای قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا برگزار شد.
به گزارش ایلنا ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در این نشست، با تأکید بر ضرورت حمایتهای عملی از ورزشکاران نخبه، از تحقق تخصیص زمین و رفع مشکل مسکن چهار نفر از ورزشکاران برتر استان خبر داد و اظهار کرد: پیگیریها برای توسعه این حمایتها ادامه دارد و رایزنیهای لازم با استانداری و سایر دستگاههای مرتبط در حال انجام است تا زمینه بهرهمندی قهرمانان بازیهای آسیایی ناگویا نیز از این ظرفیتها فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مناسب اردبیل در حوزه زیرساختهای ورزشی، آمادگی استان را برای میزبانی از اردوهای تیمهای ملی، بهویژه در رشتههایی که ورزشکاران اردبیلی در آن حضور پررنگ دارند، اعلام کرد. مدیرکل ورزش و جوانان همچنین از برنامهریزی برای بازدید از محل تمرین ملیپوشان خبر داد و این اقدام را گامی در جهت افزایش انگیزه و الگوسازی برای نسل جوان ورزشکار استان دانست.
در بخش دیگری از این دیدار، موضوع ادامه تحصیل ملینا غفرانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به اینکه حضور مستمر این ملیپوش در اردوها و مسابقات موجب عقبماندگی تحصیلی وی شده است، بر حمایت از ادامه تحصیل او تأکید کرد و گفت: با مسئولان آموزش و پرورش استان گفتوگو خواهیم کرد تا شرایط لازم برای برگزاری امتحانات و ادامه روند تحصیل این ورزشکار فراهم شود. همچنین مقرر شد با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش، تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل سایر قهرمانان ورزشی استان نیز فراهم شود.
ملینا غفرانی نیز ضمن قدردانی از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در زمینه اعزام، پشتیبانی و فراهمسازی شرایط تمرینی، از تداوم این حمایتها برای رشد ورزشکاران استان ابراز امیدواری کرد.
گفتنی است ملینا غفرانی در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختران آسیا که با حضور ۱۶ تیم به میزبانی تایلند برگزار شد، در پست دفاع وسط و بهعنوان پرچمدار تیم ملی نوجوانان ایران به میدان رفت. تیم ملی ایران در پایان این رقابتها در جایگاه دوازدهم آسیا قرار گرفت.