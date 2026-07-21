به گزارش ایلنا، داریوش علومی با اعلام این خبر اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز پویش ملی ۲۵ درجه، مراکز فرهنگی‌هنری کانون در سراسر استان با طراحی و اجرای فعالیت‌های هدفمند، گام مؤثری را در جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و صیانت از منابع ملی آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این پویش ملی با مشارکت و همکاری شرکت توانیر برنامه‌ریزی شده است، افزود: هدف بنیادین این حرکت فرهنگی، نهادینه‌سازی الگوهای درست مصرف و مدیریت انرژی در ذهن و رفتار کودکان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان میهن است. مربیان توانمند کانون در سطح استان با تکیه بر ابزارهای خلاقانه و متناسب با ویژگی‌های سنی مخاطبان، بسترهای آموزشی کارآمدی را در این زمینه فراهم آورده‌اند.

معاون فرهنگی کانون استان اردبیل در تشریح جزئیات فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده گفت: در جریان این پویش، برنامه‌های متنوعی نظیر کتاب‌خوانی، اجرای نمایش‌های عروسکی و خلاق، قصه‌گویی و قصه‌نمایش، برپایی کارگاه‌های هنری و ادبی، کاردستی، نقاشی و دیگر فعالیت‌های خلاق با تکیه بر شیوه‌های آموزش غیرمستقیم و مشارکت‌محور اجرا می‌شود.

علومی به بخش رقابتی این رویداد هم اشاره کرد و گفت: برای انعکاس نگاه نوآورانه نسل جدید، مسابقه‌ای طراحی شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با ساخت و ارسال یک ویدئوی ۳۰ ثانیه‌ای با محوریت موضوعی سهم من در مصرف بهینه، در این پویش مشارکت کنند.

به گفته معاون فرهنگی کانون استان اردبیل، آخرین مهلت ارسال آثار ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله به نشانی @kpf_ard (دبیرخانه استانی پویش) ارسال نمایند.

علومی در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای فرهنگ مصرف بهینه انرژی یک مسئولیت همگانی است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف بزرگ و تبدیل آن به یک عادت رفتاری پایدار در جامعه، آموزش باید از سنین کودکی آغاز شود؛ چراکه یادگیری در این سنین عمیق‌ترین تأثیر را دارد و امیدواریم با این پویش گامی مؤثر در مسیر اصلاح الگوی مصرف و توسعه سبک زندگی مسئولانه در جامعه برداشته شود.

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