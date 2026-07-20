تشدید نظارتهای استاندارد اردبیل بر مراکز تفریحی و آبی در فصل تابستان
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: نظارتهای استاندارد اردبیل بر مراکز تفریحی و آبی در فصل تابستان تشدید می شود.
به گزارش ایلنا، منصور جلایر در جریان بازدید از مراکز تفریحی، شهربازیها و بهویژه مجموعههای آبی با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر تجهیزات بازی اظهار کرد: با توجه به گردشگری بودن استان اردبیل ،تابستان فرصتی برای شادی و نشاط، بخصوص کودکان و نوجوانان است، اما این شادی نباید با هیچگونه ریسکِ غیرضروری همراه باشد و لذا تمامی تجهیزات بازی، اعم از وسایل مکانیکی در شهربازیها باید دارای تاییدیه معتبر استاندارد باشند.
وی با بیان اینکه ادارهکل استاندارد استان اردبیل بازرسیهای ویژهای را برای این فصل در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: تیمهای بازرسی این ادارهکل بهطور مستمر در حال پایش وضعیت ایمنی مراکز تفریحی هستند. بهرهبرداران این مراکز موظفند تمامی استانداردهای ایمنی را رعایت کنند؛ در غیر این صورت، از فعالیت تجهیزاتِ غیراستاندارد بهطور قانونی جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل از خانوادهها نیز خواست تا به عنوان بازرسان افتخاری، پیش از استفاده از وسایل بازی، نسبت به وجود گواهی ایمنی که بهصورت نصبشده در محل قابل مشاهده است اطمینان حاصل کنند و در صورت مغایرت با شماره تلفن 1517به بازرسان این اداره کل اطلاع دهند.