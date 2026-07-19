قرارگاه کتابخوانی برای ارتقای سرانه مطالعه در اردبیل تشکیل شود/ پیگیری تکمیل کتابخانههای عمومی پارسآباد و خلخال
استاندار اردبیل گفت: قرارگاه کتابخوانی با مشارکت دستگاههای فرهنگی و آموزشی استان برای افزایش سرانه مطالعه و نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان به ریاست مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در محل استانداری اردبیل برگزار شد.
استاندار اردبیل در این جلسه با تأکید بر تکمیل پروژههای نیمهتمام کتابخانهای، اظهار داشت: اعتبارات لازم برای تسریع در تکمیل کتابخانههای عمومی پارسآباد و خلخال پیشبینی و تأمین خواهد شد.
استاندار اردبیل همچنین بر لزوم پرداخت سهم نیمدرصدی درآمد شهرداریها به کتابخانههای عمومی تأکید کرد و ادامه داد: اجرای این تکلیف قانونی با جدیت پیگیری میشود تا در تأمین منابع پایدار برای توسعه خدمات کتابخانهای و ارتقای زیرساختهای فرهنگی موثر واقع شود.
امامی یگانه با بیان اینکه کتاب باید در متن زندگی مردم و اوقات فراغت آنان جایگاه ویژهای داشته باشد، اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند همکاری همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای است.
وی با تاکید بر اینکه گسترش فضای مجازی نباید موجب فاصله گرفتن جامعه از مطالعه کتاب شود، تصریح کرد: اطلاعات پراکنده و غیرمنسجم موجود در فضای مجازی نمیتواند جایگزین محتوای علمی، مستند و طبقهبندیشده کتاب باشد.
استاندار اردبیل مطالعه کتاب را از عوامل مهم ارتقای دانش و توانمندیهای فردی دانست و گفت: کتاب با افزایش تمرکز ذهن، تعمیق قدرت تحلیل و ساماندهی اطلاعات، نقش مؤثری در رشد فکری و فرهنگی افراد و توسعه سرمایه انسانی جامعه ایفا میکند.
امامی یگانه بیان کرد: با اجرای برنامههای هدفمند، توسعه کتابخانههای عمومی و مشارکت دستگاههای فرهنگی و آموزشی، میتوان زمینه افزایش سرانه مطالعه و نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در استان را فراهم کرد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، روزبه فتاحی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه هماکنون ۸۱ باب کتابخانه عمومی در سطح استان فعال است، اظهار کرد: بیش از ۴۳هزار نفر از شهروندان عضو این کتابخانهها هستند که این ظرفیت باید با برنامهریزی هدفمند بیش از پیش تقویت شود.
در ادامه جلسه هریک از اعضا جلسه ضمن ارائه طرح ها و دیدگاه های خود،در خصوص موضوعات فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.