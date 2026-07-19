همزمان با روز اردبیل انجام می شود؛
رونمایی از پوستر جشنواره ادبی هنری اردبیل دیار احساس و احسان
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: پوستر جشنواره ادبی هنری اردبیل دیار احساس و احسان همزمان با 4 مرداد ماه روز اردبیل رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حسین نژاد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به رونمایی از پوستر جشنواره ادبی هنری ارردبیل دیار احساس و احسان همزمان با روز اردبیل اظهار کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوعدوستی و با همکاری شرکای اجتماعی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد، شهرداری، خانه مطبوعات، بسیج رسانه، کتابخانه های عمومی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره بستری برای بازنمایی جلوههای همدلی را در جامعه فراهم میکند، گفت: ادبیات( شعر و داستان)، هنرهای دیجیتال (موشنگرافی و اینفوگرافی)، سینمای کوتاه (فیلمهای داستانی و مستند) و بخش مردمی از جمله موبایلگرافی (ثبت جلوههای احسان و مهربانی در جامعه) از محورهای اصلی این جشنواره خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به اینکه ارسال آثار شعر و داستان به هر دو زبان ترکی و فارسی امکان پذیر است، بیان کرد: علاقمندان تا 30 شهریور ماه فرصت دارند تا از طریق دبیرخانه اداره کل کمیته امداد، از طریق پیامرسانهای ایتا، روبیکا و بله با شناسه m_h_hosseinpoor@ آثار خود را ارسال کنند.
حسین نژاد به تشریح عملکرد این اداره کل طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: از منظر خانوار، حدود ۱۴ درصد و از نظر جمعیتی نزدیک به ۸.۵ درصد از مردم استان از خدمات حمایتی این نهاد بهرهمند هستند که با توجه به افزایش هزینههای اجارهنشینی نزدیک به 7 هزار و 100 خانوار تحت پوشش داریم که 4 هزار و 900 خانوار فقط در شهرستان اردبیل ساکن هستند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 385 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل تبصره 15 برای 2 هزار و 394 نفر ولی نعمتان در راستای اشتغالزایی و ورود به عرصه کسب و کار تولید پرداخت شده است و برای مددجویان 975 مسکن شروع به ساخت کرده ایم که 802 مورد ان تحویل داده شده و 173 باب در حال تکمیل است.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد در سال 1404 نسبت به سال 1403 شاهد رشد اعتماد عمومی به کمیته امداد بودیم.