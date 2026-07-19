رونمایی از پوستر جشنواره ادبی هنری اردبیل دیار احساس و احسان

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حسین نژاد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به رونمایی از پوستر جشنواره ادبی هنری ارردبیل دیار احساس و احسان همزمان با روز اردبیل اظهار کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوع‌دوستی و با همکاری شرکای اجتماعی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد، شهرداری، خانه مطبوعات، بسیج رسانه، کتابخانه های عمومی حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بستری برای بازنمایی جلوه‌های همدلی را در جامعه فراهم می‌کند، گفت: ادبیات( شعر و داستان)، هنرهای دیجیتال (موشن‌گرافی و اینفوگرافی)، سینمای کوتاه (فیلم‌های داستانی و مستند) و بخش مردمی از جمله موبایل‌گرافی (ثبت جلوه‌های احسان و مهربانی در جامعه) از محورهای اصلی این جشنواره خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به اینکه ارسال آثار شعر و داستان به هر دو زبان ترکی و فارسی امکان پذیر است، بیان کرد: علاقمندان تا 30 شهریور ماه فرصت دارند تا از طریق دبیرخانه اداره کل کمیته امداد، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا و بله با شناسه m_h_hosseinpoor@ آثار خود را ارسال کنند.

حسین نژاد به تشریح عملکرد این اداره کل طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: از منظر خانوار، حدود ۱۴ درصد و از نظر جمعیتی نزدیک به ۸.۵ درصد از مردم استان از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند که با توجه به افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی نزدیک به 7 هزار و 100 خانوار تحت پوشش داریم که 4 هزار و 900 خانوار فقط در شهرستان اردبیل ساکن هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته 385 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل تبصره 15 برای 2 هزار و 394 نفر ولی نعمتان در راستای اشتغالزایی و ورود به عرصه کسب و کار تولید پرداخت شده است و برای مددجویان 975 مسکن شروع به ساخت کرده ایم که 802 مورد ان تحویل داده شده و 173 باب در حال تکمیل است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد در سال 1404 نسبت به سال 1403 شاهد رشد اعتماد عمومی به کمیته امداد بودیم.

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