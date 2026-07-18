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رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل:

شیلات استان در مسیر جهش تولید و توسعه آبزی‌پروری قرار دارد

شیلات استان در مسیر جهش تولید و توسعه آبزی‌پروری قرار دارد
کد خبر : 1815006
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تقدیر از عملکرد مدیرکل و کارکنان اداره‌کل شیلات استان، گفت: شیلات اردبیل با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، هدف‌گذاری تولید بیش از ۱۷ هزار تن محصولات شیلاتی و ایجاد شهرک‌های شیلاتی، در مسیر جهش تولید، توسعه آبزی‌پروری و اشتغال‌زایی قرار گرفته و امروز یکی از استان‌های موفق کشور در این حوزه به شمار می‌رود.

 به گزارش ایلنا، احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل شیلات استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه شیلات، اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد عملکردهای شاخص و قابل توجهی در حوزه شیلات استان نسبت به سالیان گذشته هستیم که این موفقیت‌ها حاصل برنامه‌ریزی، مدیریت مطلوب و تلاش شبانه‌روزی مدیرکل و کارکنان این مجموعه است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل امروز یکی از استان‌های موفق کشور در حوزه شیلات و آبزی‌پروری است، افزود: ظرفیت‌های ارزشمند استان در این بخش، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش تولید شده و روند رو به رشد فعالیت‌های شیلاتی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این صنعت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اهمیت ایجاد شهرک‌های شیلاتی، تصریح کرد: با راه‌اندازی و توسعه شهرک‌های شیلاتی، قطعاً شاهد رشد قابل توجه تولید آبزیان، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری در این بخش خواهیم بود.

احدی عالی ، هدف‌گذاری تولید بیش از ۱۷ هزار تن محصولات شیلاتی در استان را نشان‌دهنده همت، تلاش و نگاه توسعه‌محور مجموعه شیلات دانست و گفت: دستیابی به این هدف ارزشمند نیازمند استمرار همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود است.

وی همچنین با اشاره به تقویت تعاملات درون‌سازمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ارتباط میان ادارات تابعه و سازمان جهاد کشاورزی نسبت به سال‌های گذشته بیش از پیش تقویت شده و امروز همه همکاران با انسجام و همدلی، در مسیر توسعه بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم گام برمی‌دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های توسعه‌ای شیلات استان، گفت: با تمام توان در کنار همکاران عزیز خواهیم بود و از زحمات، تلاش‌ها و خدمات ارزشمند مدیرکل و کارکنان اداره‌کل شیلات استان اردبیل صمیمانه قدردانی می‌کنم.

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