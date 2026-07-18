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تأکید مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل بر توسعه ورزش‌های موتوری؛ پیست استاندارد در اختیار هیأت قرار می‌گیرد

تأکید مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل بر توسعه ورزش‌های موتوری؛ پیست استاندارد در اختیار هیأت قرار می‌گیرد
کد خبر : 1814963
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مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تأکید بر حمایت از توسعه ورزش‌های موتوری گفت: با تکمیل و آماده‌سازی پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسواری، این مجموعه در اختیار هیأت استان قرار خواهد گرفت تا زمینه توسعه این رشته و میزبانی رویدادهای ملی فراهم شود.

به گزارش ایلنا، همایش رالی خانوادگی آفرود و سواری با حضور بیش از ۱۰۰ خودرو از استان‌های اردبیل، خراسان جنوبی، هرمزگان و جمعی از علاقه‌مندان این رشته، در مسیر پل معلق مشگین‌شهر تا پل سه‌طبقه ورگه‌سران سرعین برگزار شد.

این رویداد با شعار «به یاد رهبر شهید امت» و با هدف تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، گرامیداشت شهدای میناب و شهدای جنگ رمضان، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و افزایش شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، در آیین اختتامیه این همایش در سرعین اظهار کرد: برگزاری رالی‌های خانوادگی با محوریت خانواده، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

وی افزود: توسعه ورزش‌های موتوری و برگزاری رویدادهای منظم در این حوزه، ضمن ایجاد بستر مناسب برای فعالیت علاقه‌مندان، به معرفی ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی استان و رونق گردشگری ورزشی نیز کمک می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری استان گفت: احداث پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسواری در استان در حال انجام است و به محض تکمیل و آماده‌سازی، در اختیار هیأت استان قرار خواهد گرفت تا شرایط مناسبی برای تمرین، استعدادیابی و برگزاری مسابقات رسمی فراهم شود.

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