به گزارش ایلنا، روزبه فتاحی با اشاره به اهمیت کتابخانه‌های عمومی به عنوان پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی که پذیرای اقشار مختلف در تمامی گروه‌های سنی هستند، اظهار داشت: ارتقای سطح خدمات‌رسانی و بسترسازی برای تجربه مطالعه‌ای مطلوب، از اولویت‌های اصلی این نهاد است.

‌وی با اعلام خبر تجهیز بخش‌های مطالعاتی کتابخانه مرکزی اردبیل با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال افزود: در این مرحله، با هدف ایجاد فضای استاندارد برای تمرکز هرچه بیشتر مراجعین، میزهای مطالعه انفرادی و صندلی‌های استاندارد خریداری و در اختیار علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است.

‌فتاحی با تأکید بر حضور پررنگ دانش‌آموزان و دانشجویان در سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی که ساعت‌های طولانی را صرف تحقیق و پژوهش می‌کنند، تصریح کرد: در راستای رفاه حال این عزیزان، زیرساخت‌های رفاهی جدیدی فراهم شده است و طبق توافقات صورت‌گرفته، دستگاه‌های فروش خودکار نوشیدنی‌های گرم (چای، قهوه، اسپرسو و...)، دستگاه گرم‌کن غذا و سرخ‌کن سیب‌زمینی در کتابخانه مرکزی اردبیل مستقر شده است. همچنین، پیش از این نیز دستگاه خودپرداز ATM جهت تسهیل امور بانکی اعضا در این مجموعه راه‌اندازی شده بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در پایان به لزوم ارتقای تجهیزات اداری برای تسهیل فعالیت کتابداران نیز اشاره کرد و گفت: در همین راستا، بیش از ۱۵ صندلی گردان استاندارد ویژه کادر کتابخانه خریداری و جایگزین تجهیزات فرسوده شد تا شرایط کاری مناسب‌تری برای کتابداران فراهم شود.

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